Trzecia fala koronawirusa jest nieunikniona. Zdaniem czwartkowego gościa Radia ZET rząd spóźnił się ze stosowaniem regionalizacji obostrzeń.

- Regionalizacja zarządzania pandemią w tak dużym kraju, jak Polska to jest konieczność! Tylko znów mamy decyzje bardzo spóźnione i oparte na działaniu 0-1, czyli całe województwo, a nie powiaty. Pół Polski, a nie wybrane województwa – powiedział ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej dr Paweł Grzesiowski.

Paweł Grzesiowski: Nawet 25 tys. nowych zakażeń za 2-3 tygodnie. Powodem brytyjski wariant SARS-CoV-2

Jego zdaniem rząd mógł wprowadzić lockdown w dwóch lub trzech powiatach na Warmii i Mazurach, gdzie sytuacja jest najgorsza, a nie zamrażać całe województwo, nie mając gwarancji, że przyniesie to oczekiwany efekt. - Mamy w tym momencie zarządzanie starego typu – wszystko albo nic – ocenił immunolog.

Jego zdaniem działanie rządu nie jest oparte na strategii dokładnego analizowania danych. - Coś się dzieje w jakimś regionie i wprowadzamy masowe rozwiązania, mało delikatne – komentował lekarz. Gościa Radia ZET dziwi to, że rządzący nie wprowadzają obostrzeń np. w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy czy Zielonej Górze, gdzie jest dużo nowych przypadków, kończących się hospitalizacją. - Zastanawia mnie, dlaczego lockdown na Warmii i Mazurach, a już na Mazowszu nie – mówi dr Paweł Grzesiowski.

Pytany przez Beatę Lubecką o szacunki ministra zdrowia na temat tego, że szczyt zakażeń będzie na przełomie marca i kwietnia, ekspert odpowiada, że to "bardzo odważna koncepcja". - Jeżeli w Polsce obecny jest wariant brytyjski wirusa – a jest – to trzecia fala przyspiesza bardzo szybko. W Wielkiej Brytanii w ciągu 3 tygodni rozpętało się piekło – dodaje Gość Radia ZET. Jego zdaniem, "jeżeli w Polsce będzie dominował brytyjski wariant wirusa, to nie będziemy czekać do kwietnia, tylko za 2-3 tygodnie zobaczymy 25 tys. zachorowań dziennie".

Odniósł się też do odpowiedzi głównego doradcy premiera, który w Polsat News stwierdził, że będziemy mieli 2,5 miesiąca nasilonej epidemii, a potem koniec kłopotów. - Chciałbym bardzo, żeby prof. Horban podzielił się swoją tajemną wiedzą. Dotychczasowe doświadczenia mówią o tym, że cykl jednej fali to ok. 3 miesiące. Jeżeli byśmy zaczęli mierzyć początek fali z początkiem lutego, to trzecia fala koronawirusa będzie trwała do końca kwietnia – podsumowuje ekspert.

RadioZET.pl/BCh