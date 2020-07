Piontkowski o drugiej fali epidemii. Jak będzie wyglądała edukacja?

Koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powrót dzieci do szkół 1 września. A co jeśli zakażeń przybędzie na jesieni? "Przygotowujemy się na wariant, w którym będzie możliwy powrót do tradycyjnej formy nauki, do dotychczasowej liczebności klas, grup" – powiedział szef MEN Dariusz Piontkowski. Zaznaczył jednak, że pozostają przepisy umożliwiające w razie potrzeby zawieszenie zajęć.