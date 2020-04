Polscy lekarze wojskowi będą pomagać w walce z koronawirusem w Słowenii i USA - dowiaduje się Radio ZET. Pierwsza grupa czterech wojskowych lekarzy poleci jutro do Słowenii, a druga w czwartek do USA.

Misja do Słowenii to misja szkoleniowa.

Ludzie ci mają doświadczenia w zwalczaniu epidemii COVID-19 z Polski i z Lombardii i tymi doświadczeniami będą się dzielić z lekarzami w Słowenii

- mówi Radiu ZET rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego płk. lekarz Jarosław Kowal.

Polscy lekarze lecą na misje do USA

W gotowości do wyjazdu do USA jest też kolejna grupa, tym razem 10 wojskowych lekarzy, którzy w rejonie Chicago będą pomagać w walce z koronawirusem. Jak nieoficjalnie dowiaduje się Radio ZET ich wylot rządowym Gulfstreamem przewidziany jest na w czwartek. Obie te misje koordynuje Wojskowy Instytut Medyczny.

Są to dwa kolejne wyjazdy. Wcześniej Polacy pomagali we włoskiej Lombardii, która stała się europejskim centrum pandemii.

Koronawirus w USA. Statystyki z 21.04

W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarły w USA 1433 osoby, to spadek o ponad jedną czwartą w porównaniu z poprzednim bilansem (1997) - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W Stanach Zjednoczonych wykryto ok. 24 tys. nowych przypadków SARS-CoV-2.

Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 42 094. To najwięcej na świecie i o ok. 18 tys. więcej niż we Włoszech. Prawie połowa zgonów w USA przypada na stan Nowy Jork (18 611). Znaczne ogniska choroby są też w New Jersey (4520 ofiar śmiertelnych), Michigan (2468) i Massachusetts (1706).

Test na koronawirusa

