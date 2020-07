Jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki podczas wieczornego wywiadu w Polsat News, zasady te, to "utrzymywanie dystansu, maseczki, dezynfekcja".

"Dzięki temu myślę, że Polacy dzisiaj łatwiej ewentualną drugą falę zaakomodują" - ocenił Morawiecki.

Będzie kolejny lockdown? Morawiecki: Polacy boją się już dużo mniej koronawirusa

Morawiecki dodał, że nie jest planowany kolejny lockdown (blokada, izolacja). "Nie planujemy właśnie dlatego, bo on był bardzo bolesny dla gospodarki, nie tylko dla polskiej, dla całego świata" - powiedział.

"We Włoszech, Hiszpanii to będzie recesja największa od II wojny światowej, we Francji również, w Niemczech także, również w bogatej Holandii i Belgii największa recesja od II wojny światowej. A my (...) w Europie byliśmy podziwiani za to, że tak szybko się odbijamy" - podkreślił Morawiecki.

W piątek potwierdzono 458 nowych zakażeń koronawirusem, z czego najwięcej (184) w woj. śląskim – poinformował resort zdrowia. To najwyższa od 17 czerwca liczba nowych przypadków. Wtedy zdiagnozowano ich 506, rekord padł 8 czerwca, gdy było 599 zakażeń.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono u osób z województw: śląskiego (184), małopolskiego (99), mazowieckiego (32), dolnośląskiego (29), łódzkiego (29), wielkopolskiego (13), kujawsko-pomorskiego (9), lubuskiego (9), pomorskiego (9), opolskiego (8), świętokrzyskiego (8), lubelskiego (7), podkarpackiego (7), warmińsko-mazurskiego (6), podlaskiego (5) i z zachodniopomorskiego (4).

Resort poinformował także o śmierci zakażonych koronawirusem 4 osób w wieku od 53 do 83 lat. Zgony nastąpiły we Wschowej (2), Zielonej Górze i w Raciborzu. Resort podał też, że liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 42 tys. 38 osób, a zgonów do 1 tys. 655.

RadioZET.pl/ Polsat News/ PAP