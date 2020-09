Nauczyciele w szkołach na Pomorzu z koronawirusem. Dzieci będą uczyć się zdalnie

Powrót do szkoły. U dwóch nauczycieli w dwóch placówkach w województwie pomorskim wykryto koronawirusa. W związku z tym wśród uczniów wprowadzono zdalne nauczanie. W obu przypadkach wszyscy pedagodzy zostali objęci kwarantanną. Zakażenie wykryto także w jednej z gdańskich placówek.

1 września w całej Polsce rozpoczął się rok szkolny. Uczniowie w dwóch szkołach na Pomorzu na razie nie wrócą do klas. Ze względu na przypadki koronawirusa wśród pedagogów czeka ich nauka z domu.

O wprowadzeniu zdalnego nauczania w dwóch pomorskich szkołach poinformowała Anna Obuchowska - zastępca Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jak wyjaśniła, sytuacja dotyczy jednej placówki działającej na terenie powiatu kościerskiego i jednej z powiatu kartuskiego.

Pomorze. Zdalne nauczanie w dwóch szkołach przez koronawirusa

Sanepid nie informuje, o jakie konkretnie szkoły chodzi, ale - według lokalnych mediów - są to I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie oraz Szkoła Podstawowa w Kiełpinie w powiecie kartuskim. W obu placówkach wykonane w ostatnim czasie badania potwierdziły SARS-CoV-2 u pojedynczych nauczycieli.

Dwaj pedagodzy byli obecni na radach pedagogicznych organizowanych w szkołach, dlatego sanepid objął kwarantanną wszystkich pracowników obu placówek i wydał pozytywną opinię dotyczącą zdalnego nauczania. Potrwa ono co najmniej dwa tygodnie.

Obuchowska poinformowała, że także w jednej z gdańskich szkół stwierdzono zakażenie koronawirusem u jednego dziecka i jednego nauczyciela. „Kilka osób jest na kwarantannie" - podała Obuchowska. Jak dodała, dyrektor tej placówki nie wystąpił o zmianę trybu nauczania. „Rok szkolny rozpoczął się normalnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa" - podkreśliła.

Zastępca Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przekazała, że do wtorku do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (PPIS) z terenu woj. pomorskiego wpłynęły cztery wnioski dotyczące możliwości stosowania nauczania hybrydowego. Wszystkie dotyczyły szkół z terenu Gdańska. „Trzy wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie, odnośnie szkoły przyszpitalnej są przesłanki do wydania pozytywnej opinii przez PPIS w Gdańsku" - wyjaśniła Obuchowska.

RadioZET.pl/PAP