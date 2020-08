Powrót do szkół. W Zakopanem zajęcia miały być opóźnione. "Nie ma na to zgody"

Koronawirus nie odpuszcza. Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Zakopanem, zajęcia stacjonarne w tamtejszych szkołach rozpoczną się dopiero 28 września – poinformowano w środę na stronie miasta. Do tego czasu uczniowie mieliby odbywać naukę zdalną. Małopolska kurator oświaty twierdzi jednak co innego. "Władze Zakopanego nie mają uprawnień do tego, by samodzielnie zamykać szkoły" - powiedział z kolei minister edukacji, dodając, że zgody sanepidu nie było.