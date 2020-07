Sprawa, o której informuje poznańska "Gazeta Wyborcza", dotyczy komisariatu na poznańskiej Wildzie. Pracująca tam funkcjonariuszka nie zanotowała u siebie objawów, a test na koronawirusa wykonała prywatnie.

Policjantka była na spotkaniu rodzinnym w Kaliszu. Okazało się, że brat jej chłopaka pracuje w firmie, w której wykryto koronawirusa. Postanowił się przebadać. To samo zrobili policjantka i jej chłopak. Zgłosili się do mobilnego punktu pobierającego wymazy do badań