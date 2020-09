Zakonnica zakażona SARS-CoV-2. Uczyła religii. 9 klas trafiło na kwarantannę

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. Dużym ogniskiem zakażeń są szkoły. Tym razem zachorowała siostra zakonna z Poznania, która uczyła religii. Konieczne było odizolowanie uczniów.

Poznań. Siostra zakonna zarażona koronawirusem

Zakonnica uczyła religii w Szkole Podstawowej nr 74 przy ul. Trybunalskiej 17 w Poznaniu. Po wykryciu zakażenia konieczna była zmiana trybu nauczania w placówce - poinformował "Głos Wielkopolski". Sanepid zdecydował o odizolowaniu uczniów od ich rówieśników i wprowadzeniu nauki zdalnej.

Jak podaje Radio Poznań, 9 klas objęto kwarantanną. Chodzi o uczniów z klas 1-3 oraz klas szóstych. 10-dniowa kwarantanna dotyczy także rodzin tych dzieci.

To kolejna placówka, w której wykryto zakażenie SARS-CoV-2. We wtorek dodatni test na obecność koronawirusa uzyskała jedna z uczennic Szkoły Podstawowej nr 17. Dziecko miało zaburzenia węchu i smaku, lekarz rodzinny skierował je na badania. Klasa zakażonego ucznia przeszła na nauczanie zdalne do 28 września, ponadto uczniowie i ich współdomownicy zostali objęci kwarantanną.

W poniedziałek natomiast sanepid poinformował o zawieszeniu stacjonarnych zajęć w III LO w Poznaniu, po potwierdzeniu zakażenia u dwóch nauczycieli. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i pozostałych pracowników szkoły sanepid zgodził się na zawieszenie zajęć i przejście na nauczanie zdalne, które obejmuje wszystkie klasy.

Koronawirus w szkołach w Poznaniu

Zakażenie koronawirusem potwierdzono do tej pory już w sześciu poznańskich szkołach; w dwóch liceach i czterech szkołach podstawowych – poinformowała w środę kierowniczka oddziału epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Anna Pawłowska.

Z ostatnich informacji, jakie posiadamy, to zakażenie potwierdzono w Liceum Marii Magdaleny, gdzie mamy przypadek zakażenia u ucznia. Potwierdzono także przypadki zakażeń w Społecznej Szkole Podstawowej przy ul. Grunwaldzkiej – gdzie zakażony jest nauczyciel, oraz w Społecznej Szkole Społecznej nr 2 na Osiedlu Wichrowe Wzgórze, gdzie zakażony jest uczeń. Anna Pawłowska, kierowniczka PSSE w Poznaniu

Wskazała, że do tej pory przypadki koronawirusa odnotowano łącznie w sześciu poznańskich szkołach.

Według ostatnich danych od początku pandemii w Wielkopolsce zanotowano do tej pory 6954 przypadki zakażeń koronawirusem, z czego obecnie 1058 to tzw. przypadki aktywne. Z powodu COVID-19 zmarło w regionie 258 osób. Wyzdrowiało 5638 chorych.

RadioZET.pl/Radio Poznań/Głos Wielkopolski/PAP