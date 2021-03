Trzecia fala koronawirusa "rozpędziła się" w Polsce na dobre. Prognozy ekspertów i rządu okazały się słuszne – w środę MZ informowało o niemal 16 tys. nowo wykrytych zakażeniach koronawirusem. To najwyższy bilans w tym roku.

Prof. Andrzej Horban mówił o tym w radiowej "Trójce". "Spodziewaliśmy się trzeciej fali, niestety nadeszła i nie wiemy, jaka ona będzie" - zaznaczył. Jego zdaniem w walce z pandemią rząd "radzi sobie na tyle, na ile może radzić sobie w tej sytuacji".

Doradca premiera o trzeciej fali koronawirusa. Dlaczego wykluczył pełny lockdown?

Pytany o możliwy dynamikę zakażeń prof. Andrzej Horban odparł, że "dobrze nie jest". "To żeśmy też mówili już parę dni temu, że w tym tygodniu będzie prawdopodobnie 16-20 tys. nowych zakażeń (dziennie). To jest bardzo logiczne, to już wiemy, dlatego, że podążamy ścieżką, którą przeszły kraje leżące bardziej na zachód od nas" - powiedział Horban.

Mimo to ekspert zapewniał, że sposobem na trzecią falę nie będzie pełny lockdown. "Można próbować pełnego lockdownu, ale to nie uda się z kilku powodów. Bardzo trudno jest zamknąć granicę, gospodarkę i wszystkich w domach. To, co możemy zrobić, to uprawiać politykę zmniejszenia szkód" – uzasadniał doradca premiera.

Zdaniem prof. Horbana chińska szczepionka Sinovac (o gotowości na jej dostarczenie rozmawiali już prezydent Andrzej Duda i przewodniczący ChRL Xi Jinping) być może jest niezła, ale nie zostały udostępnione żadne dane, dokumentacja i wyniki badań klinicznych. Ekspert wskazał też, że rosyjski preparat Sputnik ma z kolei "bardzo porządnie zrobione badania kliniczne" i gdyby producent złożył dokumentacje Europejskiej Agencji Medycznej albo do polskiego urzędu ds. rejestracji leków "to jest rzeczą oczywistą, że należy bardzo poważnie brać tego typu szczepionkę pod uwagę".

Jego zdaniem w pierwszej kolejności powinni zostać zaszczepieni ci przedstawiciele rządu, którzy codziennym wyzwaniem jest pandemia koronawirusa. Zdaniem Horbana większość członków Rady Medycznej przy premierze jest za tym, żeby zaszczepić około tysiąca osób z rządu, bo to nie jest wielka grupa, a "lepiej mieć jest rząd zdrowy niż rząd, który ledwo zipie".

Kolejna Wielkanoc w lockdownie? Raczej warunki półlockdownu

Doradca premiera odniósł się również do możliwej sytuacji epidemicznej na nadchodzące Święta Wielkanocne. Został do nich miesiąc czasu. "Nie potrafię powiedzieć, jak to będzie wyglądało, ale na pewno nie będą to normalne święta jeszcze" - podkreślił Horban, zaznaczając, że na ten moment rząd skłania się do "warunków półlockdownu, a nie całego lockdownu".

RadioZET.pl/Program 3 Polskiego Radia