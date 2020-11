Doradca premiera ds. COVID-19: "Na tę szczepionkę tak bardzo bym nie liczył"

Koronawirus paraliżuje pracę szpitali. Czy polska służba zdrowia doszła już do niebezpiecznej granicy? - Jeżeli będziemy mieli liczbę rozpoznanych zakażeń poniżej 30 tys., to ona wytrzyma - powiedział w czwartek główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban. Ocenił, że istnieje obawa, że szybciej przechorujemy epidemię, niż uchroni nas przed nią szczepionka.

Koronawirusem w ciągu doby zakaziło się 22 683 osób. Śmierć poniosło 275 - wynika z nowych informacji Ministerstwa Zdrowia. Prof. Horban powiedział w TVN24, że jeżeli "ludzie będą stosowali się do zasad masek i dystansu, to zmniejszymy transmisję i w tym momencie mamy trzy, cztery miesiące tego typu rozprzestrzeniania się infekcji". - Gdybyśmy wprowadzili pełne zamknięcie ludzi, tak jak to było na wiosnę, co z paru powodów jest niemożliwe, to być może w ciągu miesiąca ta liczba zakażeń by spadła - zaznaczył.

Prof. Horban: jeśli liczba zakażeń nie przekroczy 30 tys., to służba zdrowia wytrzyma

Według Horbana "teraz cały czas system balansuje pomiędzy wydolnością systemu ochrony zdrowia (...) a możliwościami gospodarki". - To jest tak, że jeżeli mamy poniżej 25-30 tys. zdiagnozowanych przypadków dziennie, to jest oczywiście olbrzymia liczba, ale jeszcze mam wrażenie, że będziemy jako służba zdrowia, albo ochrona zdrowia, panowali nad tą epidemią na tyle, na ile jeszcze można - ocenił Horban. Dodał, że "problem zacznie się, gdyby to było dużo więcej, to jest wtedy nieszczęście".

Główny doradca premiera ds. Covid-19 pytany, "co przyjdzie wcześniej - odporność stadna, czy szczepionka, która zmieni obraz rzeczywistości pandemicznej", odpowiedział: "Na tę szczepionkę tak bardzo bym nie liczył". - Szczepionka, jeżeli będzie dostępna dla wszystkich, to będzie dostępna wiosną - zaznaczył. Tymczasem tygodniowo ujawnianych jest ponad 150 tys. przypadków zakażeń. Horban podkreślił, że "nie ma do przekazania dobrej informacji". - Jeśli "założymy, że podatność w społeczeństwie jest rzędu 60 proc., a być może nawet i 80 proc., to oznacza, że te 60, czy 80 proc. społeczeństwa zachoruje - ocenił profesor.

Jak powtórzył, jeżeli "nie ma szczepionki, to jedyną metodą skuteczną jest ochrona przed rozprzestrzenieniem w postaci tzw. interwencji niefarmakologicznych". - Wracamy do naszego stałego motta: maski, dystans - podkreślił Horban.

"Szczepionka będzie dostępna na zasadzie dobrowolności"

W czwartkowym wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki poinformował, że szczepionka przeciw koronawirusowi będzie dostępna dla każdego obywatela na zasadzie dobrowolności.

"Dzięki umowom, które podpisaliśmy razem z innymi krajami UE mamy prawo do korzystania ze szczepionek, gdy tylko będą dostępne. Już pracujemy nad logistyką ich dystrybucji - w pierwszej kolejności powinny trafić do naszych seniorów, służby zdrowia i formacji mundurowych" - napisał szef rządu.

Szczepionka na Covid-19 w dużej ilości będzie w Polsce w pierwszym kwartale 2021 r. - przewidywał z kolei wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w porannym wywiadzie dla Radia Plus. Pierwsza grupa - seniorzy i służba zdrowia - może być szczepiona już od końca grudnia - szacował. - Na pewno w pierwszej kolejności powinniśmy zaszczepić grupę ryzyka - osoby starsze - powyżej 60-65. roku życia i oczywiście personel medyczny zaangażowany w walkę z koronawirusem. [...] Myślę, że będzie to koniec grudnia - zaznaczył. - W dalszej kolejności będą szczepione następne grupy społeczne - dodał wiceminister.

RadioZET.pl/PAP/TVN24