Wirusolog o nowych obostrzeniach: od poniedziałku będzie widać, czy coś dały

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. Resort zdrowia w sobotę przekazał informację o 27875 nowych zakażeniach koronawirusem. To największa liczba nowych przypadków od początku epidemii. Ministerstwo poinformowało, że zmarło 349 chorych. Od początku pandemii zachorowało ponad 500 tys. osób.

Rosnąca liczba zakażeń powoduje, że rząd ogłosił w tym tygodniu nowe obostrzenia. Mówili o tym podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Ich wykaz znalazł się rozporządzeniu, opublikowanym w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw.

Obostrzenia obowiązują od dzisiaj, czyli od soboty 7 listopada do niedzieli 29 listopada. Zakładają m.in. ograniczenie działalności galerii handlowych, wprowadzenie zdalnego trybu nauczania dla klasy 1-3 szkoły podstawowej, ograniczenie działalności hoteli jedynie dla osób korzystających z nich w podróżach służbowych oraz zamknięcie placówek kulturalnych. Pełna treść rozporządzenia z Dziennika Ustaw, dostępna jest w naszym artykule:

Prof. Gut: za dwa tygodnie będzie widać efekty obostrzeń

Czy restrykcje, wprowadzone przez rząd, doprowadzą do wypłaszczenia średniej zachorowań? - Od poniedziałku będzie widać, czy pierwsze obostrzenia coś dały. Jeżeli nie będzie nam rosła liczba zakażonych - boję się, że może nam rosnąć - to znaczy, że pierwsze obostrzenia przyniosły efekt - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Zaznaczył, że wprowadzone w ostatnim czasie obostrzenia, jeszcze nie mają na to wpływu. Ich efekty będzie można zobaczyć dopiero za dwa tygodnie.

Wskazał przy tym, że cały czas powinniśmy przestrzegać już obowiązujących zasad sanitarnych, "a najlepiej nie wychodzić". Jak mówił, "sytuacja nie jest wesoła, ale wszędzie nie jest wesoła, więc nawet gdybyśmy w tej chwili zdołali opanować sytuację, to przy otwartych granicach będzie napływ ludzi, a granic zamknąć się nie da".

Na pytanie, czy w jego ocenie powinien być wprowadzony całkowity lockdown, odpowiedział, że "bardzo trudno go będzie wprowadzić, ponieważ tak naprawdę to się nie da". - Całkowity nie, można jeszcze wprowadzić trochę obostrzeń, można wprowadzić zakazy wychodzenia w określonych terminach, ale całkowitego się nie da - ocenił.

