Dolnośląski konsultant do spraw chorób zakaźnych był gościem "Faktów po faktach". Podawał aktualne statystyki i zaznaczył, jedynie 18-20 procent osób wykazuje objawy kliniczne zakażenia koronawirusem.

Pozostali nie pójdą do lekarza. Jeżeli ktoś podaje, że jest dwieście, trzysta, pięćset przypadków, to ja to zawszę mnożę przez cztery, przez pięć i wydaje się to racjonalne. To nie mój wynalazek, to wiedza światowa