Prof. Simon ostrzega Polaków: ”Wszystko będzie jedną wielką strefą czerwoną”

W Polsce mamy do czynienia z eskalacją pandemii koronawirusa - przyznał w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. 1 października zanotowany nowy rekord zakażeń - 1967 przypadkach. Profesor Krzysztof Simon w TVN24 ostrzegł, że dalsze lekceważenie obostrzeń doprowadzi do utworzenia ''czerwonej strefy'' w całej Polsce.

Koronawirus w Polsce nie ustępuje. Dane resortu z 1 października mówią o 1967 nowych przypadkach zakażenia – to największy dobowy wzrost zakażeń od początku epidemii. Łączna liczba potwierdzonych zakażeń to 93 481 osób, z których 2543 zmarły. Minister Niedzielski podczas konferencji prasowej w MZ liczby te nazwał "eskalacją pandemii". – Należy się spodziewać, że w kolejnych dniach ta tendencja będzie się utrzymywała – powiedział szef MZ.

Koronawirus. Profesor Krzysztof Simon: ''Nie mamy dzisiaj miejsc na dwóch oddziałach''

Profesor Krzysztof Simon w TVN24 komentował najwyższy dobowy wzrost zakażeń i zachowanie Polaków, którzy lekceważą obowiązujące w Polsce obostrzenia. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu stwierdził, że przyczyniły się do tego słowa polityków. – Przecież to, co się działo jeszcze kilka miesięcy temu - opowieści o tych wielkich zwycięstwach nad epidemią - przecież to absurdy. Żonglowanie tymi danymi w zależności od wyborów – mówił.

To zupełnie dezorganizuje społeczeństwo, które i tak jest buntownicze i dość agresywne. To nie tylko jest specyfika Polski, bo różne są grupy - ruchy antyszczepionkowe, płaskoziemców Profesor Krzysztof Simon

Profesor ujawnił, że w jego szpitalu nie ma wolnych miejsc na dwóch oddziałach. Epidemiolog ostrzegł, że dalsze lekceważenie obostrzeń doprowadzi do wprowadzenia kolejnych ograniczeń na terenie całego kraju. – Te zasady, które się pojawiają obecnie, są racjonalne, ale przy tej ilości zakażeń, jeśli nie są respektowane przez obywateli i nieegzekwowane, to doprowadzą do tego, że to będzie wszystko jedną wielką strefą czerwoną i, tak jak na Tajwanie czy Korei, trzeba będzie nosić maski, utrzymywać dystans – dodał.

Od 3 października dodatkowe obostrzenia mają obowiązywać w 51 powiatach. 17 z nich znajdzie się w strefie czerwonej, a 34 w żółtej – podał w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Z ograniczeniami będą musieli się zmierzyć również mieszkańcy kilku dużych miast, m.in. Rzeszowa czy Trójmiasta. Warszawa jest wśród miast z alertem, czyli zagrożonych trafieniem na listę.

Od przyszłego tygodnia będą zaostrzone kryteria klasyfikacji miast i powiatów do strefy czerwonej i żółtej. Zapowiadane obostrzenia w strefach żółtych i czerwonych, m.in. dotyczące wesel, wejdą ok. 15 października. W strefie czerwonej pojawi się też nowe obostrzenie – ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów do godziny 22.00. Z kolei obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej.

RadioZET.pl/TVN24