Koronawirus w Małopolsce bije rekordy. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie u kolejnych 286 mieszkańców województwa małopolskiego. To największy dobowy przyrost od początku pandemii.

Koronawirus w Małopolsce rośnie w siłę. 1 października potwierdzono nowy rekord zakażeń - 286 przypadków. Według czwartkowych danych sanepidu nowi zakażeni koronawirusem to: 155 kobiet i 131 mężczyzn, w wieku od ośmiu miesięcy do 97 lat. 25 z tych osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Ostatniej doby zmarły dwie osoby:

81-letnia mieszkanka powiatu miechowskiego, która przebywała w Szpitalu Świętej Anny w Miechowie,

82-letnia krakowianka, pacjentka Szpitala Uniwersyteckiego. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19.

– Większość nowych zakażeń – aż 201 to przypadki rozproszone, 25 wystąpiło w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych, a 24 to ogniska rodzinne – poinformowała rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo. Liczba łóżek dla pacjentów z koronawirusem – jak podała Paździo – jest w tym momencie zwiększana z 461 do blisko 800 miejsc. Aktualnie zajęte są 473 łóżka, a w izolatorium 37 z 319 miejsc.

Baza łóżkowa dla pacjentów z COVID-19 jest poszerzana, trwa dystrybucja środków ochrony osobistej do szpitali Joanna Paździo

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przebywa 266 chorych, z czego ponad 20 na intensywnej terapii – podała rzeczniczka prasowa tej placówki Maria Włodkowska.

Koronawirus w Małopolsce. Gdzie nowe ogniska zakażeń?

Jak powiedziała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Dominika Łatak-Glonek, jeśli chodzi o domy pomocy społecznej, nowe zakażenia stwierdzono w placówkach w powiatach: chrzanowskim, limanowskim i tatrzańskim i w ZOL w Krakowie. W placówkach edukacyjnych w całym regionie jest tylko siedem nowych przypadków COVID-19.

W sumie przypadki koronawirusa występują aktualnie w 17 małopolskich DPS-ach, przy czy w sześciu to przypadki wyłączenie wśród personelu. We wszystkich tych placówkach łącznie zakażonych jest 110 podopiecznych. Nowe ognisko to DPS w Białce Tatrzańskiej, gdzie testy potwierdziły COVID-19 u 34 osób (28 mieszkańców i 6 osób z personelu). W całej Małopolsce w DPS-ach jest ponad 8 tys. miejsc.

Zakażenia COVID-19 występują we wszystkich powiatach Małopolski, choć są wśród nich i takie, jak proszowicki, brzeski i miasto Tarnów, gdzie jest obecnie tylko po jednym przypadku.Najwięcej nowych przypadków – 62 – stwierdzono w Krakowie. W pozostałych małopolskich powiatach liczba potwierdzonych zakażeń wynosi: w pow. limanowskim 29 osób, myślenickim 27 osób, nowotarskim 22 osób, nowosądeckim 20 osób, krakowskim 19 osób, tatrzańskim 17 osób, wadowickim 15 osób, wielickim 11 osób i w olkuskim 10 osób. W powiatach oświęcimskim i chrzanowskim stwierdzono po 8 nowych zakażeń, w powiecie suskim i w Nowym Sączu po 7, w powiatach gorlickim i bocheńskim po 6 osób, w tarnowskim (4 osoby), miechowskim (3 osoby) i w dąbrowskim (2 osoby). Do tej pory w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 11 501 osób. Zmarło 197 z nich.

RadioZET.pl/PAP