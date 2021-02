Koronawirus. Dramatyczne statystyki z Meksyku. Wyczerpały się zapasy szczepionek

Według oficjalnych danych meksykańskiego ministerstwa zdrowia w środę zmarło 1707 osób po zakażeniu koronawirusem. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 161 240, chociaż ocenia się, że rzeczywista ich liczba wynosi ponad 195 000. Liczba potwierdzonych nowych infekcji zwiększyła się o 12 153 do prawie 1,89 mln.

Koronawirus w Meksyku. Wyczerpały się zapasy szczepionek

Meksyk otrzymał dotychczas zaledwie 766 tys. dawek szczepionki Pfizera i BioNTech, z czego wykorzystano już do szczepień 686 tys. Pozostałe zarezerwowano na podanie drugiej dawki, ale mogą ją otrzymać obecnie tylko nieliczni. Następna dostawa szczepionek Pfizera spodziewana jest najwcześniej w połowie lutego.

Rząd Meksyku wydał zgodę na sprowadzenie do kraju i zastosowanie do szczepień rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Nie podpisano jednak jeszcze kontraktu na jej dostawę i nie wiadomo jaka będzie jej wielkość. Rząd spodziewał się otrzymać 400 tys. dawek do końca lutego.

Specjaliści wskazują, że są to wszystko ilości zbyt małe aby ograniczyć rozwój pandemii. Liczba ludności Meksyku przekracza 130 mln. Jak informuje agencja Associated Press, rządowa strona internetowa przeznaczona do rejestracji osób pragnących się zaszczepić, kiedy to będzie możliwe, szybko zawiesiła się z powodu zbyt dużej liczby chętnych.

RadioZET.pl/PAP