Koronawirus w Polsce 10.04.2020 - ponad 5,7 tysiąca zakażonych i 175 ofiar śmiertelnych - to najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące epidemii koronawirusa, podane w Wielki Piątek o poranku. Najwięcej zakażeń potwierdzono do tej pory na Mazowszu, a najmniej w Lubuskiem. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na RadioZET.pl.