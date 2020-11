Ferie zimowe i wakacje w 2021 roku będą wydłużone? Żadne decyzje w tej kwestii jeszcze nie zapadły, ale taki pomysł pojawił się w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Jak powiedział w rozmowie z portalem money.pl wiceszef resortu Andrzej Gut-Mostowy, chodzi o rozciągnięcie w czasie okresu wypoczynkowego, by uniknąć kumulacji urlopowiczów w dwóch miesiącach, a tym samym ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

- To byłoby zasadne, by wydłużyć ferie zimowe, by nie było nakładania się grup. Takie sugestie na pewno wystosujemy z naszego departamentu do Rady Ministrów [...]. Jeżeli się okaże, że do wakacji nie mamy istotnego poprawiania się epidemii, to jakieś formy rozszerzenia wakacji, by sezon turystyczny nie kumulował się tylko i wyłącznie w sierpniu i II połowie lipca, byłyby elementem komfortu wypoczynku i zmniejszenia ryzyka zachorowań - powiedział Gut-Mostowy.

Wiceszef MRPiT przyznał jednocześnie, że prace nad projektem są na wstępnym etapie, a ewentualne wydłużenie ferii i wakacji to "jeden z kilkudziesięciu wariantów". Dodał, że w przyszłym tygodniu będzie na ten temat rozmawiał z ministrem Jarosławem Gowinem.

Ferie zimowe i wakacje 2021

Ferie zimowe 2021 potrwają od 18 stycznia do 28 lutego. Tradycyjnie, będą one podzielone na trzy turnusy, w których zmieści się po kilka województw. Z kolei rok szkolny 2020/21 planowo ma się zakończyć 26 czerwca, rok 2021/22 rozpocząć ma 1 września.

RadioZET.pl/money.pl/Business Insider