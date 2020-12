Wtedy rząd chce zapanować nad epidemią. Dworczyk: takie mamy ambicje

Mamy ambicje, żeby zapanować nad pandemią Covid-19 w 2021 roku – powiedział w rozmowie z „DGP” Michał Dworczyk. Jak dodał, oznacza to, że „mamy 11 miesięcy na to, by zaszczepić 15–18 mln osób”.

Szczepienia na koronawirusa zaczną się, jak tylko Pfizer dostarczy pierwsze szczepionki – zapewnił w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” szef kancelarii premiera Michał Dworczyk . "Zgodnie z obecnymi deklaracjami nastąpi to w pierwszej połowie stycznia. Ale podchodzimy do tego ostrożnie" - powiedział. Poinformował też, że założenie jest takie, że kiedy szczepionka do nas trafi, to pierwsza osoba zaszczepiona ma być "trzy–cztery dni od przyjazdu" i będzie to personel medyczny. "Będą to pracownicy wybranych szpitali. Biały personel, administracja, panie salowe. Zawarliśmy to w strategii" - wyjaśnił. Jak dodał, personel medyczny z pracownikami to ok. 900 tys. osób.

Dworczyk był również pytany, ile placówek będzie brało udział w szczepieniach. "Mamy zgłoszonych ponad 8,3 tys. zespołów szczepiących. Daje to możliwość wykonania ponad 3,4 mln szczepień miesięcznie. Nie liczymy w tym dużych centrów szczepiennych w szpitalach tymczasowych. Wszystko zależy więc od dostaw szczepionek od producentów po ich zatwierdzeniu przez EMA. Teraz weryfikujemy dane. Aktualną mapę punktów szczepień oraz pozostałe informacje zaprezentujemy 15 lub 16 grudnia" - poinformował.

Odniósł się także do pytania, jakie będą zasady kolejkowania wewnątrz poszczególnych grup priorytetowych. "Seniorów będziemy dzielili wiekiem co pięć lat, czyli np. 80+, potem 75+, 70+ i tak dalej. I w tych grupach decydować już będzie kolejność zgłoszeń" - wyjaśnił. Dopytany co z resztą populacji, odpowiedział, że decyzja o tym, czy wyszczególnić grupy zawodowe, jeszcze przed nami. "Jako że chcemy jak najszybciej otwierać szkoły, myślimy o nauczycielach. Nie rozstrzygnęliśmy też, czy dalej szczepienia będą się odbywać np. według roczników. To zostanie zatwierdzone na ostatniej prostej, gdy będziemy mieli wszystkie informacje o produkcie" - zauważył.

Rząd chce zapanować nad koronawirusem w 2021 roku

Dworczyk pytany z kolei, jakie są największe wyzwania, stwierdził, że "przekonanie ludzi, że szczepionka jest bezpieczna i potrzebna". Dopytany zatem kiedy możliwe jest osiągnięcie odporności populacyjnej, wyjaśnił, że eksperci nie są zgodni, jaki procent populacji należy zaszczepić, by uzyskała odporność. "Jedni mówią, że 50–55 proc., inni że 70 proc. Naszym zadaniem jest zaszczepić maksymalnie wielu ludzi. A jak będzie? Nie wiadomo. Nie mamy jeszcze 100 proc. pewności, ile dojedzie szczepionek i kiedy. Nie wiemy, jakie będą efekty kampanii. Przyjmujemy różne modele, ale podawanie konkretnych liczb i dat jest ryzykowne. Na dziś mamy dwa wyzwania – stworzenie systemu, dzięki któremu będzie można szybko zaszczepić dużą część populacji, oraz przekonanie Polaków, by chcieli się szczepić" - mówił w rozmowie. Na uwagę, że przy tempie miliona osób miesięcznie potrwa to długo, odparł, że tempo zależy głównie od tego, czy dojadą szczepionki.

Mamy ambicje, żeby zapanować nad pandemią w 2021 r. A to znaczy, że mamy 11 miesięcy na to, by zaszczepić 15–18 mln osób Michał Dworczyk

Szef kancelarii premiera był także pytany, co oznacza odpowiedzialność cywilna państwa za szczepionkę. "Jeśli ktoś będzie miał roszczenie, będzie mógł dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa. Najpierw będą wykorzystane procedury, weryfikacja dotycząca właściwej kwalifikacji pacjenta czy warunków przechowywania szczepionki. Jeśli okaże się, że coś nie zadziałało prawidłowo z winy systemu albo że szczepionka była wadliwa, to taki pacjent będzie mógł żądać odszkodowania" - powiedział.

RadioZET.pl/PAP