Koronawirus w Polsce gwałtownie przyspieszył. We wtorek 27 października resort zdrowia poinformował o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 16 tys. 300 osób. Jest to największa dobowa liczba zakażeń od początku epidemii koronawirusa. Czarny scenariusz rządu zakładał ok. 20 tys. nowych przypadków dziennie. Dlatego według najnowszych nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy Polsat News, Mateusz Morawiecki nie ogłosi w tym tygodniu nowych obostrzeń i pełnego lockdownu.

Lockdown w Polsce coraz bliżej? Nieoficjalnie: Rząd nie ogłosi nowych obostrzeń

Od soboty 24 października cała Polska znajduje się w strefie czerwonej. Tego dnia weszły w życie nowe obostrzenia w związku z koronawirusem. Zmieniły się zasady funkcjonowanie lokali gastronomicznych, które mogą sprzedawać dania jedynie na wynos i dowóz. Zawieszona została też działalność sanatoriów. W transporcie publicznym i w sklepach obowiązują limity osób. Od poniedziałku w szkołach podstawowych od 4 klasy nauka odbywa się zdalnie.

Jak podaje Polsat News, rząd czeka na efekty wprowadzonych obostrzeń. Jeśli w środę i w czwartek liczba nowych zakażeń drastycznie nie wzrośnie, kolejne obostrzenia nie zostaną ogłoszone. Rząd-wbrew zapowiedziom Konfederacji-nie planuje również zamknięcia salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

Cmentarze na 1 listopada zostaną otwarte. Politycy partii rządzącej mają jednak zachęcać Polaków do unikania rodzinnych spotkań w dniu Wszystkich Świętych i rozłożenia wizyt na grobach bliskich na kilka dni.

Rząd planuje zmiany w zarządzaniu epidemią i rozbudowanie sieci izolatoriów. Hotele mają pełnić funkcję miejsc do samoizolacji dla pacjentów, którzy przechodzą chorobę w sposób łagodny, ale nie mogą przebywać w domu. Obecnie w Polsce jest 35 izolatoriów.

