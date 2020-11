W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce zostaną przeprowadzone badanie przesiewowe pod kątem koronawirusa za pomocą testów antygenowych. Podkreślił, że w najbliższym czasie zostanie opracowany model logistyczny tych badań.

Rząd przetestuje wszystkich obywateli? Wiceminister ujawnia szczegóły

Rząd będzie chciał przetestować wszystkich mieszkających tak obywateli? Wiceminister zdrowia i senator Waldemar Kraska był pytany w poniedziałek w TVP1 o planowane badania przesiewowe w wybranych regionach.

- Myślę, że pójdziemy metodą, która została zastosowana w Słowacji. Tam przetestowano 3,8 mln obywateli Słowacji [...], było to zrobione w trzech etapach. Pierwszym był etap pilotażowy, kiedy wybrano cztery regiony, gdzie zostały przeprowadzone testy. Na podstawie wyników pilotażu przeprowadzono już w całym kraju badania przesiewowe, a po tygodniu powtórzono jeszcze raz w tych miejscach, gdzie wykrywalność była największa – powiedział wiceminister zdrowia.

Według niego metoda zastosowana w Słowacji jest dobra. Dodał też, że przy ministrze zdrowia pracuje zespół ekspertów przygotowujących metodologię przeprowadzania badań przesiewowych i w najbliższych dniach resort poda, jak przeprowadzi te badania.

Koronawirus w Polsce. 23 listopada - 15 tys. zakażeń

Kraska już w sobotę, będąc gościem porannego programu w Radiu ZET, zapowiadał takie rozwiązanie w zakresie masowego testowania obywateli w Polsce. Nawiązywał wówczas właśnie do modelu zastosowanego u naszych południowych sąsiadów.

- To była duża akcja, w tej chwili zbierane są wyniki. Na forum międzynarodowym Słowacja je pokazała i trwa dyskusja, czy to przesiewowe badanie przynosi efekt. Tam były robione tzw. szybkie testy. My być może też te szybkie testy wykorzystamy do przeprowadzenia takiego populacyjnego badania jednego czy kilku województw - mówił w rozmowie z Joanną Komolką.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 15 002 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Poinformowano także o śmierci 156 osób. W niedzielę liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce wyniosła 18 467 zakażeń i 330 ofiar śmiertelnych, natomiast w sobotę 24 213 zachorowań 574 zgony.

RadioZET.pl/PAP