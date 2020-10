Nowe obostrzenia w obliczu narastającej drugiej fali pandemii? Według Polsat News rządzący rozważają rozmaite opcje. Wśród pomysłów miał pojawić się m.in. absolutny zakaz organizowania wesel, sprzedaż alkoholu tylko do godziny 19.00, ograniczenie działalności lokali gastronomicznych i częściowy powrót do trybu nauki zdanej w szkołach.

Rząd wprowadzi nowe obostrzenia w związku z drugą falą koronawirusa? Do rzekomych pomysłów, które miały pojawiać się podczas rozmów pomiędzy przedstawicielami rządu a wojewodami i samorządowcami, dotarli dziennikarze Polsat News. Jak podkreślają, są to na razie jednak tylko koncepcje, a żadne decyzje w tym zakresie jeszcze nie zapadły. Konkretne kroki, które podejmie rząd, mają być ogłoszone w najbliższym czasie.

Według stacji, rządzący rozważają znacznie bardziej radykalne scenariusze. Wśród nich jest m.in. powrót do trybu nauki zdalnej, absolutny zakaz organizowana wesel – według Polsat News na posiedzeniu dyskutowano m.in., czy zakaz ma być wprowadzony wszędzie czy tylko w czerwonych strefach. Biorąc pod uwagę obecne liczby – czyli kilka tysięcy zakażeń SARS-CoV-2 dziennie – możliwa jest pierwsza opcja.

Koronawirus w Polsce. Zakaz wesel, sprzedaż alkoholu do 19.00 i powrót do nauki zdalnej?

Rozważany jest także powrót do organizacji imprez masowych bez udziału publiczności. Miałyby to być np. mecze bez wstępu dla kibiców. Ponadto władza myśli o czasowym zakazie korzystania z targowisk – sprzedawcom, którzy tam pracują, miałyby wówczas zostać wypłacone rekompensaty. Kolejnym pomysłem, który przewijał się w rozmowach, ma być ograniczenie zgromadzeń do 9 osób – informuje Polsat News.

Jeżeli zaś chodzi o szkoły, które obecnie stanowią ogromny odsetek ognisk koronawirusa, przedstawiciele rządu zastanawiają się nad wprowadzeniem zdalnego trybu nauczania dla uczniów powyżej 12. roku życia.

To jednak nie wszystko. Kolejny scenariusz – na razie tylko rozważany – to ograniczenie działalności sklepów monopolowych (również sprzedających alkohol) do konkretnej godziny. Jak podało źródło Polsatu, mówi się w tym kontekście o godzinie 19.00. Chodzi również o zakaz sprzedaży alkoholu po tej godzinie na stacjach benzynowych – czytamy. Ograniczenie działalności rozważane jest również w zakresie lokali gastronomicznych, takich jak restauracje, kawiarnie i puby – do godz. 21.00.

Kolejna kwestia dotyczy cmentarzy, oraz takich miejsc jak chociażby klub fitness, gdzie również gromadzą się udzie. Obostrzenia dot. cmentarzy są szczególnie istotne w perspektywie zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych. Na ten temat na razie nie ma żadnych informacji. Wstępnie wiemy jednak, że rząd nie planuje cmentarzy zamykać.

Koronawirus w środę 14 października

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 6526 osób. Zmarło też 116 chorych. To najwięcej dobowych zakażeń i zgonów od początku epidemii – podał w środę resort zdrowia. Najwięcej – 1188 zakażeń – zanotowano w woj. mazowieckim.

Do tej pory najwyższy dzienny bilans zakażeń zanotowano w sobotę 10 października. Wtedy resort przekazał informację o kolejnych 5300 zdiagnozowanych chorych na Covid-19. W niedzielę ministerstwo informowało o 4178 nowych zakażeniach, w poniedziałek o 4394, a we wtorek o 5068.

