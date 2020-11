Nie będzie twardego lockdownu. Media: jest decyzja koalicji rządowej

Czy rząd wprowadzi twardy lockdown w związku z szalejącą pandemią koronawirusa? Wygląda na to, że niekoniecznie. Jak bowiem donosi Wirtualna Polska, Rada Koalicyjna Zjednoczonej Prawicy zdecydowała, że całkowitego zamknięcia kraju, łącznie z dalszym ograniczeniem życia gospodarczego, na ten moment nie będzie. Brane są natomiast pod uwagę ograniczenia w przemieszczaniu się i w "pozazawodowych" kontaktach międzyludzkich.

Koronawirus w Polsce w ostatnich dniach nieco odpuścił. We wtorek 10 listopada Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że mamy 25 484 nowe przypadki, w poniedziałek było to niewiele ponad 21 tysięcy przypadków. Dotąd najwyższy dzienny bilans zakażeń zanotowano w sobotę 7 listopada. Resort zdrowia informował wtedy o wykryciu 27 875 nowych przypadków koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek 10 listopada, że z powodu koronawirusa zmarło 330 osób, w tym 269 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłe 61 osób nie miało innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w piątek 6 listopada, gdy poinformowano o śmierci 445 pacjentów. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

Nowe obostrzenia - od soboty 7 listopada

W zeszłym tygodniu rząd wprowadził, m.in. nauczanie zdalne dla klas 1-3 szkoły podstawowej i przedłużenie tej formy nauki dla starszych roczników, zamknięciu instytucji kultury (kina, teatry, galerie sztuki), a także ograniczenia dla obiektów hotelarskie, które będą dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe.

W galeriach handlowych czynne będą tylko sklepy spożywcze, apteki i punkty usługowe. W sklepach o powierzchni poniżej 100 m kw. będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 metrów kwadratowych, w większych sklepach jak dotychczas - 1 osoba na 15 m kw. Nowe restrykcje zaczną obowiązywać od soboty, a w przypadku szkół od poniedziałku i potrwają przynajmniej do 29 listopada. Rozporządzenie w tej sprawie zostało w piątek opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Lockdown kraju - co oznacza?

Lockdown - to słowo pojawia się w doniesieniach medialnych od dłuższego czasu. Rosnąca dzienna liczba zachorowań w ostatniego tygodnia spowodowała, że coraz częściej zaczęto spekulować na temat zamknięcia kraju - podobnie, jak to miało miejsce w marcu i kwietniu. Przedstawiciele rządu nazywają to rozwiązanie narodową kwarantanną.

Narodowa kwarantanna: kiedy zostanie wprowadzona? Od ilu zakażeń obowiązuje? [ZASADY]

Co oznaczałaby narodowa kwarantanna, czyli ponowny lockdown kraju? Zapewne zamknięcie większej niż obecnie liczby branż (m.in. fryzjerskiej, kosmetycznej, budowlanej) oraz dalsze ograniczenia w poruszaniu się (poza przyczynami zawodowymi, rodzinnymi oraz zakupowymi) oraz w działalności punktów handlowo-usługowych.

Czy rząd rzeczywiście wprowadzi twardy lockdown? Na razie się na to nie zanosi - tak wynika z najnowszych doniesień Wirtualnej Polski. Rada Koalicyjna Zjednoczonej Prawicy, która zebrała się we wtorek, miała zdecydować, że narodowa kwarantanna na ten moment nie zostanie ogłoszona.

Rząd wprowadzi twardy lockdown? WP: Rada Koalicyjna Zjednoczonej Prawicy zdecydowała

Jak donosi WP, nie tylko premier i minister zdrowia, ale też przedstawiciele partii koalicyjnych - Solidarnej Polski i Porozumienia - mają podejmować ostateczne decyzje, co to zaakceptowania bądź odrzucenia zaproponowanej formuły lockdownu. Gowin i Ziobro mają twardo sprzeciwiać się ponownemu całkowitemu zamknięciu kraju, na wzór tego, które miało miejsce wiosną (zawierającego daleko idące ograniczenie życia gospodarczego).

Jak zaznaczają rozmówcy portalu, w obozie ZP na pewno nie ma zgody na całkowite zastopowanie funkcjonowania różnych gałęzi gospodarki, natomiast "jakaś formuła lockdownu społecznego, związanego z ograniczeniem przemieszczania się wyłącznie w celach towarzyskich, już wykluczona nie jest". Ograniczenie kontaktów "pozazawodowych" ma być w tym momencie najważniejszym z rozważanych w rządzie potencjalnych obostrzeń.

- Chodzi po prostu o maksymalne ograniczenie przemieszczania się w celu innym niż dotyczącym podstawowych potrzeb życiowych - zaznaczają informatorzy WP. Portal, powołując się na swoje źródła, roboczo używa też sformułowania "godzina policyjna", aczkolwiek jeśli ograniczenie kontaktów międzyludzkich zostanie wprowadzone, to raczej pod inną nazwą. "Jak się dowiadujemy, scenariusz ten - realizowany w kilku innych krajach europejskich - leży na stole. Ale jest ostatecznością" - czytamy w artykule.

RadioZET.pl/wp.pl/PAP