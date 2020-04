Jaka jest rekomendacja rządu dotycząca przemieszczenia się do innego miasta, do bliskich, na święta wielkanocne? Czy tak podróż, prywatnym samochodem, jest przynajmniej dopuszczalna? - tak brzmiało jedno z pytań dziennikarzy, skierowane do przedstawicieli rządu podczas sobotniej konferencji prasowej. Odpowiedział na nie szef KRPM Michał Dworczyk.

Proszę państwa, rekomendacja jest jednoznaczna: powinniśmy maksymalnie ograniczyć przemieszczanie się. To jest oczywiście poważny problem i poważne wyzwanie, bo święta są takim czasem, gdzie zwykle spotykaliśmy się z rodzinami, kiedy Polacy podróżowali między miastami. Ale tutaj, jak powiedział prof. Szumowski, staramy się chronić ludzkie życie.

- powiedział Dworczyk, dodając: - Rekomendacja jest taka, żeby nie wyjeżdżać i pozostać w domach. Po nim głos zabrał Szumowski. - Warto się zastanowić. Święta są przeżyciem duchowym, religijnym, rodzinnym dla nas wszystkich. Ale ten bliski kontakt, przy stole, w okresie epidemii, jest naprawdę ogromnym zagrożeniem. Na koniec podsumował:

Postarajmy się, żeby te święta były symbolem życia, a nie epidemii, która nas zdziesiątkuje, jeśli zintensyfikujemy kontakty międzyludzkie - podkreślił minister zdrowia. W innej z wypowiedzi przyznał też: - Wydaje się, że w każdym tygodniu będziemy dostosowywali treść rozporządzeń do sytuacji bieżącej.

Koronawirus w Polsce

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dotychczas 3503 przypadki zakażenia koronawirusem w całym kraju. Zanotowano również 73 ofiary śmiertelnych. Ostatnie dwie osoby, które zmarły to 80-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu oraz 87-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu. Obie miały choroby współistniejące.

Od kilku tygodni rząd stopniowo wprowadza obostrzenia dot. życia społecznego. Zamknięte są: placówki edukacyjne, kulturalne, lokale gastronomiczne. W sklepach spożywczych i placówkach pocztowych obowiązuje limit klientów (max. 2-3 osoby na kasę).

Zamknięte są także parki, bulwary i inne miejsce rekreacji. Wychodzenie z domu dozwolone jest tylko w przypadku przemieszczania się do pracy, w celach zdrowotnych, rodzinnych bądź na spacer (np. z psem). Dwie osoby mogą iść obok siebie zachowując dystans co najmniej dwóch metrów, a osoby poniżej 18. roku życia nie mogą wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

