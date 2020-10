Koronawirus. Rząd zamyka gastronomię. Nowe obostrzenia dla seniorów i młodzieży

Nowe obostrzenia dotyczące działalności lokali gastronomicznych w czerwonej i żółtej strefie ogłosi na piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak ustaliła ''Wirtualna Polska'', od 26 października zamknięta będzie działalność stacjonarna pubów i restauracji. Lokale będą mogły prowadzić jedynie sprzedaż na wynos. Rząd najprawdopodobniej zaproponuje branży gastronomicznej działania osłonowe.

Obecnie w strefie żółtej i czerwonej lokale gastronomiczne mogą być otwarte dla klientów w godzinach 6-21. Potem możliwe jest tylko wydawanie posiłków na wynos. Ponadto zgodnie z przepisami zajęty może być tylko co drugi stolik, a klienci są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca przy stoliku.

Ograniczenia dla seniorów i młodzieży od 26 października? Zmiany również w szkołach podstawowych

Rząd szykuje ograniczenia dla seniorów i młodzieży. Osoby starsze będą mogły wychodzić z domów tylko na zakupy i do lekarza. Młodzież do 16 lat w godzinach 9-15 będzie mogła przebywać poza domem tylko w towarzystwie osób dorosłych.

Konferencja prasowa premiera Morawieckiego podsumowująca ustalenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbędzie się w piątek o godzinie 11. Mateusz Morawiecki jeszcze w środę poinformował, że będzie rekomendował Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, by od przyszłego tygodnia nauczanie w wyższych klasach szkół podstawowych odbywało się zdalnie lub w sposób hybrydowy. Premier rekomendował również, aby cała Polska była strefą czerwoną.

Koronawirus w Polsce bije rekord za rekordem. Ministerstwo zdrowia podało w czwartek 22 października, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 12 107 osób. Zmarło 168 osób. To najwięcej zakażeń i zgonów od początku epidemii w naszym kraju. Poprzedni najwyższy dzienny bilans zakażeń koronawirusem zanotowano w środę 21 października. Resort zdrowia informował wtedy o wykryciu 10 040 nowych przypadków Covid-19.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/Mariusz Gierszewski