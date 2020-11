Rząd zmienia zasady kwarantanny. Wiemy, kto będzie z niej zwolniony

Koronawirus w Polsce na razie nie odpuszcza. We wtorek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 19364 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Poinformowano także o śmierci 227 osób. "Liczba zakażonych koronawirusem: 414 844/6 102 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - podał resort.

We wtorek miała miejsce konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli rządu. Wzięli w niej udział minister zdrowia Adam Niedzielski, szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk oraz rzecznik rządu Piotr Müller, którzy zaprezentowali nowe elementy strategii walki z koronawirusem. Jednym z nich jest zmiana zasad dotyczących kwarantanny.

Niedzielski przypomniał, że na kwarantannie przebywa obecnie ponad 500 tys. osób. - To jest ogromna rzesza ludzi, z którą musi sobie poradzić inspekcja sanitarna, która - jak wszyscy wiemy - była bardzo niedoinwestowana, przez wiele lat była traktowana "po macoszemu", nie miała potencjału i okazji do tego, żeby się rozwinąć - stwierdził Niedzielski.

Rząd wprowadza nowe zasady dot. kwarantanny

Podkreślił, że rząd stara się wesprzeć sanepid. Jedną z wprowadzonych zmian ma być - według niego - uproszczenie procedury kwarantanny dla osób zakażonych koronawirusem oraz ich bliskich.- Nie chcemy, żeby czekanie na telefon od inspekcji przedłużało na przykład okres rozpoczęcia kwarantanny, tylko jednym z rozwiązań, które już zostały wdrożone w rozporządzeniu epidemicznym, była automatyczna kwarantanna. Jeżeli ktoś z domowników ma dodatni wynik, to wtedy z automatu wszyscy zostajemy w domu, z automatu wszyscy mamy kwarantannę - wyjaśnił minister zdrowia.

Z automatu kwarantannę ma także - jak dodał - osoba skierowana na wykonanie testu na obecność SARS-CoV-2. Niedzielski tłumaczył, że wprowadzony w przypadku kwarantanny automatyzm będzie przeciwdziałał sytuacji, w której ktoś jest w stanie "zawieszenia".

- Chodzi o to, żeby była pewność, że jeżeli ktoś z domowników jest chory, ma potwierdzony test, to państwo automatycznie trafiacie na kwarantannę. Oczywiście należy się spodziewać telefonu sanepidu, bo cały czas istnieje obowiązek przeprowadzenia śledztwa epidemicznego, ale jak tylko ktoś z domowników ma dodatki wynik, to zostańmy w domu - apelował szef MZ.

Personel medyczny zwolniony z kwarantanny. Dzięki szybkim testom antygenowym

Ale to nie wszystko. Rząd zwolnił także z obowiązku przebycia kwarantanny pracowników medycznych. Ma to związek z faktem, że dopuszczony do weryfikowania zachorowania na COVID-19 został test antygenowy (dotąd wymagany był test PCR). Do wykonania takiego testu nie jest potrzebne laboratorium, a jego wynik można otrzymać w 15 minut. Obecna generacja tych testów - podkreślił szef MZ - spełnia już wszystkie wymagania WHO, a także polskich ośrodków naukowych.

To samo powtórzył Michał Dworczyk. - W nocy zostały zmienione przepisy, w taki sposób, że personel medyczny zostaje zwolniony z kwarantanny -oświadczył. Poinformował jednocześnie, że do tej pory na kwarantannie przebywało ponad 30 tys. osób z personelu medycznego, co - ocenił - stanowi ogromny ubytek w skali całej służby zdrowia.

- Po tej decyzji personel medyczny nie będzie podlegał kwarantannie, dzięki możliwości wykonywania szybkich testów antygenowych. Praktycznie codziennie przed przystąpieniem do pracy, jeśli będzie taka potrzeba, pracownicy będą mogli być weryfikowani - dodał.

RadioZET.pl/PAP