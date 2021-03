Rzecznik Ministerstwa Zdrowia potwierdził we wtorek w TVN24, że jeszcze w tym tygodniu dzienna liczba zakażeń może sięgnąć 18-20 tys. nowych przypadków. Ostrzegł, że wskutek pogarszającej się sytuacji w szpitalnictwie, również w lecznicach tymczasowych, może zabraknąć personelu medycznego. MZ zaleca ograniczenie wykonywanych zabiegów, operacji i diagnostyki. "Indywidualnie będzie decydował lekarz. Nie może dojść do zagrożenia życia i zdrowia" - wyjaśnił Andrusiewicz.

Trzecia fala koronawirusa wywołuje w Polsce coraz większe zagrożenie. Z wtorkowych raportów MZ wynika, że liczba zajętych łóżek w szpitalach przekroczyła 2/3 ogólnodostępnej bazy, jeszcze wyższy jest wskaźnik zajętych respiratorów.

Ministerstwo Zdrowia niepokoi się nie tylko o wzrost zajętości sprzętów szpitalnych, ale i personel medyczny, który musi obsłużyć rosnącą liczbę chorych na Covid-19. "To jest nasza największa troska. Aby nie zabrakło personelu, musimy mieć możliwość kierowania go właśnie do pacjentów covidowych" – powiedział TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik MZ: Może być nawet 20 tys. zakażeń dziennie. Jest ryzyko, że zabraknie personelu

Podkreślał, że choć wzrost nowych zakażeń częściowo wyhamował, to nie możemy sobie pozwolić na optymizm i rozluźnienie. "Istnieje realna groźba, że jeśli będzie dużo zakażeń, zabraknie personelu medycznego. W tym tygodniu możemy osiągnąć 18-20 tys. zakażeń dziennie, przy średniej tygodniowej 15-15,5 tys." - wyjaśniał.

Z uwagi na zagrożenie trzecią falą zakażeń NFZ zadecydował o ograniczeniach w operacjach, zabiegach planowych i diagnostyce – zwłaszcza w przypadkach niezagrażających życiu. "Decyduje tu indywidualnie lekarz. Nie może dojść do zagrożenia zdrowia i życia. Będzie to nasze (resortu) zalecenie" – powiedział Andrusiewicz.

Zalecenie resortu krytykuje b. minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. "Szanowni państwo, którzy zaplanowaliście sobie operację kardiologiczną BY-PASS, proszeni jesteście o zaplanowanie sobie tej operacji w innym terminie. Minister Zdrowia Wam zaleca, żebyście poczekali" - napisał na Twitterze, załączając ministerialne zalecenie.

RadioZET.pl/Tvn24.pl