Apeluję do społeczeństwa, żeby wszystkich tych, którzy lekceważą zasłanianie nosa i ust objąć swoistą infamią. To już nawet trudno nazwać egoizmem, to lekceważenie stanu zdrowia współobywateli – powiedział w poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podczas konferencji prasowej podkreślił, że w najbliższych dniach nie przewiduje się "drastycznej zmiany sytuacji" i że przy takim rozproszonym zakażaniu dalej należy się spodziewać wysokiej liczby nowych zakażeń koronawirusem.

- Niestety te wyniki na poziomie dwóch tysięcy i powyżej będziemy obserwować, dlatego że obserwujemy bardzo rozproszone zakażenia. Nie możemy dzisiaj powiedzieć, że mamy jakieś większe ogniska, nie mamy większych ognisk. Jeżeli mamy 336 przypadków z Mazowsza, to nie ma tam ogniska, w którym mielibyśmy 40 czy więcej osób zakażonych. Dominują przypadki rozproszone, małe ogniska, dominują małe zakłady pracy, są małe podmioty medyczne. Są też niestety cały czas jeszcze domy pomocy społecznej – wskazał Andrusiewicz.

Koronawirus. Rzecznik MZ apeluje o noszenie maseczek

Zaapelował po raz kolejny o noszenie maseczek. - To jest apel do społeczeństwa, żeby wszystkich tych, którzy lekceważą zasłanianie nosa i ust objąć swoistą infamią. To już nawet trudno nazwać egoizmem. Ci, którzy nie noszą masek, nie zachowują dystansu, narażają nas na możliwość zachorowania – powiedział rzecznik. Podkreślił, że takie zachowanie to lekceważenie stanu zdrowia współobywateli.

Przypomnijmy, że poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2006 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 29 chorych. Łączna liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wyniosła tym samym 102 080 osób, a zmarło 2659 chorych, wyzdrowiało 73 552.

