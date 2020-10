Koronawirus nie odpuszcza, a wiele ognisk epidemii pochodzi ze szkół i uczelni. Na COVID-19 w ostatnim czasie zmarło dwoje nauczycieli. Mimo to rząd nie zdecydował się na razie zamknąć placówek oświatowych. - Oczywiście jest to ogromna tragedia, ale pamiętajmy też, że pedagodzy giną np. w wypadkach samochodowych - powiedział we wtorek na antenie radiowej "Trójki" Łukasz Schreiber, pytany o tę kwestię.

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali w sobotę, że sytuacja w szkołach jest opanowana. "Dlatego dzisiaj nie widzimy konieczności, żeby wprowadzać tryb nauki w trybie zdalnym" - oświadczył szef rządu. Uczniowie, obawiając się o swoje zdrowie, zorganizowali protest uczniowski. "Przykro mi, że oni nie rozumieją tego, że my po prostu się boimy. Tego że nie chcemy zarazić ani siebie ani naszych bliskich" - napisali.

Sytuacja nie napawa optymizmem, tym bardziej, że ostatnio na COVID-19 zmarł 20-letni uczeń szkoły specjalnej w Bydgoszczy. Ofiarami koronawirusa są także nauczycielka szkoły w Osieku nad Wisłą oraz 30-letni polonista z Zawiercia.

Łukasz Schreiber o śmierci nauczycieli z COVID-19. "Pedagodzy giną np. w wypadkach samochodowych"

O sytuację w szkole w związku z epidemią koronawirusa pytany był w "Salonie Politycznym Trójki" przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Beata Michniewicz dopytywała gościa, czy śmierć nauczycieli może wpłynąć na decyzję rządu w tej sprawie. Minister odpowiedział, że sytuacja jest na bieżąco analizowana, ale wciąż nie ma decyzji ws. ewentualnego zamknięcia szkół.

Natomiast łącząc się w bólu z rodzinami ofiar, oczywiście jest to ogromna tragedia, ale pamiętajmy też, że pedagodzy giną np. w wypadkach samochodowych. szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber

Prowadząca program zwróciła uwagę na to, że w tym przypadku ofiarami koronawirusa nie byli starsi ludzie. - Ja rozumiem, ale nie ma dowodów na to, że taki a nie inny zawód wpłynął na to, że, doszło do ich śmierci - dodał minister.

Komentarz, że "nauczyciele to teraz zawód podwyższonego ryzyka" skwitował słowami. - Jakby... Nie ma na razie takich decyzji, żebyśmy całkowicie zamykali szkoły. [...] Nic nie jestem w stanie więcej powiedzieć, tym bardziej, że te decyzje trochę w innym gremium zapadają - powiedział Schreiber.

Nauczyciele i uczniowie boją się o swoje życie. List otwarty ZNP do premiera

Tymczasem nauczyciele i dyrektorzy się buntują. Niektórzy sami decydują się na zamknięcie szkół, choć wymagana jest do tego zgoda sanepidu. „Bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i ich rodzin ważniejsze niż stanowisko sanepidu. Szkoły zaczęły samodzielnie decydować o zawieszeniu pracy” - czytamy we wtorek w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Nauczyciele Związku Nauczycielstwa Polskiego napisali list otwarty, w którym domagają się od premiera przedstawienia rozwiązań dotyczących ochrony zdrowia uczniów i pracowników oświaty. "Mimo gwałtownego wzrostu zachorowań na COVID-19 w ostatnich tygodniach, rosnącej liczby szkół pracujących zdalnie lub hybrydowo i tragicznych informacji o śmierci nauczycieli z powodu koronawirusa, rząd nie przedstawił żadnej strategii dotyczącej ochrony zdrowia ponad 4,5 mln uczniów i 600 tysięcy nauczycieli oraz pracowników oświaty" – czytamy w liście ZNP.

