Spadek zakażeń we Włoszech. Wykonano „tylko” 81 tys. testów

Włochy to bez wątpienia jeden z krajów najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 – zwłaszcza jeśli chodzi o straty w ludziach. Zgodnie z ostatnimi danymi włoskiego resortu zdrowia w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w całym 60-milionowym kraju przekroczyła już 2 miliony, a bilans zmarłych od początku pandemii wzrósł do 71 620 i pozostaje najtragiczniejszym bilansem w Europie. Obecnie zakażonych jest co najmniej 580 tysięcy Włochów.

W ostatnich dniach liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykrywana każdej doby utrzymuje się na poziomie około 15 tysięcy. 26 grudnia poinformowano jednak o spadku w dziennym raporcie Ministerstwa Zdrowia – wykryto 10 407 nowych zakażeń (zmarło 261 chorych na Covid-19), co nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że zwykle w dni świąteczne wykonuje się po prostu mniej testów.

Tych testów we Włoszech faktycznie przeprowadzono ostatniej doby mniej niż zwykle, bo tylko 81 tys. Dobę wcześniej było to 152 tys. (tego dnia informowano o 19 037 kolejnych zakażeniach). W poprzednich dniach liczba wykonywanych testów dochodziła nawet do 175 tys. (przy kilkunastu tysiącach wyników pozytywnych).

Włosi robią ponad 100 tysięcy testów na dobę, a Polacy?

Dla porównania: w Polsce 26 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 048 nowych zakażeniach i zaledwie 14,5 tys. testów. Dzień wcześniej było to 9 077 nowych zakażeń i 21 tys. testów.

Przypomnijmy, że jeszcze na początku grudnia premier Mateusz Morawiecki oznajmił publicznie, że w Polsce obserwujemy spadek liczby zakażeń, a "hamulec bezpieczeństwa, czyli restrykcje, przynoszą zamierzony skutek". Wypowiedź premiera wywołała burzę – również w środowisku medycznym. Wirusolodzy wprost wytykali premierowi, że jego stwierdzenia nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, a rzekomy spadek liczby zakażeń jest ściśle związany ze spadającą liczbą przeprowadzanych testów. Rząd odpiera te zarzuty. Minister zdrowia Adam Niedzielski już kilkukrotnie przekonywał, że fakt, iż zlecanych jest mniej testów na COVID-19, świadczy po prostu o tym, że epidemia w Polsce zwalnia.

