Pandemia COVID-19 sprawiła, że jesteśmy zmuszeni do zachowywania wielu środków bezpieczeństwa. Noszenie maseczek, unikanie skupisk, praca zdalna - to wszystko ma zabezpieczyć nas przed zakażeniem się koronawirusem. W walce z epidemią bardzo ważne jest przestrzeganie higieny - częste mycie rąk i ich dezynfekcja. Teraz naukowcy radzą, by do naszych codziennych zwyczajów zaliczyć jeszcze jeden - wietrzenie pomieszczeń w nocy.

Spanie przy otwartym oknie zmniejsza ryzyko zakażenia koronawirusem

Badacze z Wielkiej Brytanii dowiedli, że w prosty sposób można obniżyć ryzyko zakażenia patogenem. Chodzi o odpowiednią cyrkulację powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Według najnowszego raportu opracowanego dla grupy doradczej ds. sytuacji kryzysowych rządu Wielkiej Brytanii skuteczną metodą, dzięki której można zapobiec zarażeniu, jest spanie przy otwartym oknie.

Słaby przepływ powietrza zwiększa ryzyko złapania Covid-19. Unoszące się w powietrzu cząsteczki koronawirusa mogą przenosić się w mikroskopijnych aerozolach na dystans ponad dwóch metrów. Według raportu poprawa wentylacji i zwiększenie cyrkulacji powietrza poprzez otwarcie okien sprawia, że narażenie na zakażenie wirusem spada o połowę.

Zdaniem profesor Lindy Bauld, ekspertki w dziedzinie zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Edynburgu, pozostawienie otwartego okna w dzień i w nocy należy zalecać w profilaktyce walki z COVID-19 oprócz mycia rąk i zachowywania bezpiecznego dystansu. - Zalecenie dotyczące dobrej wentylacji w pomieszczeniach będzie stawało się coraz ważniejsze w miarę wzrostu dowodów na to, że Covid-19 może być przenoszony drogą powietrzną na większe obszary - ocenia naukowczyni.

Pozostawianie otwartych okien w nocy może przynieść także inne korzyści. Dr Shaun Fitzgerald, dyrektor Centrum Naprawy Klimatu na Uniwersytecie w Cambridge, uważa, że otwieranie okien w sypialni nie tylko zmniejsza ilość krążących wirusów, ale może przyczynić się do lepszego snu i poprawić koncentrację w ciągu dnia poprzez zmniejszenie poziomu dwutlenku węgla.

RadioZET.pl/"Daily Mail"