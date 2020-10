Koronawirus. Stan wyjątkowy w Polsce? Wirusolog mówi o zaletach

Koronawirus w Polsce bije kolejne rekordy. Liczba zakażonych z dnia na dzień jest coraz większa. Koronawirusem od 4 marca zakaziły się 95 773 osoby, z których 2 570 zmarło. 2 października resort zdrowia podał informację o 2292 nowych przypadkach wirusa SARS-CoV-2. Ostatniej doby wykonano ponad 28,7 tys. testów na obecność koronawirusa.

Stan wyjątkowy w Polsce? Wirusolog mówi o zaletach

Minister zdrowia Adam Niedzielski na czwartkowej konferencji prasowej mówił, że w Polsce ''mamy do czynienia z eskalacją pandemii''. Kolejne wzrosty zakażeń koronawirusem w Polsce i Europie przewiduje również dr Tomasz Dzieciątkowski. Wirusolog w rozmowie z WP zauważa, że największym problemem jest brak skutecznego nadzorowania przestrzegania obowiązujących przepisów higieny i obostrzeń. – Jeżeli nie będzie kar dla osób, które nie noszą maseczek i nie stosują się do zasad przestrzegania dystansu społecznego, to kolory powiatów będą tylko działaniem na pokaz – mówi.

Zdaniem dr. Tomasza Dzieciątkowskiego na terenie całego kraju powinien obowiązywać nakaz noszenia maseczek. – Najprawdopodobniej celowym byłoby też wprowadzenie stanu wyjątkowego – dodaje.

Byłoby to o tyle uzasadnione, że obowiązywałyby wówczas wszystkie regulacje prawne, a prawo musiałoby obowiązywać wszystkich. Przypuszczam jednak, że rząd nie chce tego zrobić, bo musiałby wypłacać olbrzymie odszkodowania tym osobom, które poniosłyby straty finansowe w wyniku wprowadzenia stanu wyjątkowego DR TOMASZ DZIECIĄTKOWSKI

Nowe żółte i czerwone strefy w Polsce

Od soboty 3 października dodatkowe obostrzenia mają obowiązywać w 51 powiatach. 17 z nich znajdzie się w strefie czerwonej, a 34 w żółtej. Warszawa jest wśród miast z alertem, czyli zagrożonych trafieniem na listę. Czerwona strefa objąć ma powiaty: aleksandrowski i żniński w woj. kujawsko-pomorskim; białostocki w woj. podlaskim; działdowski w woj. warmińsko-mazurskim; gostyński, krotoszyński i międzychodzki w woj. wielkopolskim; głubczycki w woj. opolskim; kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w woj. pomorskim; kłobucki w woj. śląskim; limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w woj. małopolskim; łęczyński w woj. lubelskim i otwocki w woj. mazowieckim.

Strefa żółta ma objąć powiaty: bartoszycki, iławski i nidzicki w woj. warmińsko-mazurskim; bełchatowski, piotrkowski i wieluński w woj. łódzkim; brzeski i oleski w woj. opolskim; bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w woj. pomorskim; dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w woj. podkarpackim; janowski w woj. lubelskim; kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w woj. świętokrzyskim; nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w woj. małopolskim; miasto na prawach powiatu Szczecin w woj. zachodniopomorskim; ostrowski i wolsztyński w woj. wielkopolskim; przasnyski i żyrardowski w woj. mazowieckim; trzebnicki w woj. dolnośląskim i wysokomazowiecki w woj. podlaskim.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska