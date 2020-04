20 tys. osób nie żyje. USA krajem z największą liczbą zgonów na Covid-19

Koronawirus. W USA odnotowano więcej ofiar śmiertelnych Covid-19 niż we Włoszech i wszystkich innych państwach dotkniętych pandemią. Jak podaje Reuters, w Stanach Zjednoczonych zmarło dotąd co najmniej 20 tys. osób zakażonych koronawirusem.

Koronawirus w USA zbiera śmiertelne żniwo. Tylko w stanie Nowy Jork w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarły 783 osoby. Gubernator miasta Andrew Cuomo napisał na Twitterze, że te liczby są "szokujące", bo kryją się za nimi ludzie i ich rodziny oraz "nieopisana strata i ból".

W sąsiadującym z nim New Jersey w tym okresie odnotowano 251 zgonów zakażonych osób. W USA szybko przybywa też zainfekowanych i ofiar śmiertelnych epidemii w stanach położonych nad Wielkimi Jeziorami.

Zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w ciągu 24 godzin od godz. 2.30 czasu polskiego w nocy z czwartku na piątek odnotowano w USA rekordowe 2108 zgonów na Covid-19.

Koronawirus we Włoszech. Statystyki z 11.04.2020

We Włoszech w ciągu ostatniej doby odnotowano śmierć 619 osób zakażonych koronawirusem. Od piątku liczba zakażonych wzrosła o prawie 2 tysiące, do ponad 100 tysięcy. Łączny bilans zmarłych od początku epidemii w lutym wzrósł do 19 468.

Do zdrowia powróciło już 32,5 tysiąca osób. W ciągu jednego dnia ich liczba zwiększyła się o 2079.

We Włoszech przeprowadzono już blisko milion testów na obecność koronawirusa.

Koronawirus z Wuhan

Pandemia choroby o nazwie Covid-19, wywołanej przez nowy rodzaj koronawirusa, wybuchła pod koniec ubiegłego roku w chińskim mieście Wuhan, skąd rozprzestrzeniła się na cały świat.

Według oficjalnych danych zanotowano dotychczas ponad 1,6 mln zakażeń oraz prawie 100 tys. zgonów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w USA, Włoszech, Hiszpanii i Francji. W każdym z tych krajów zmarło ponad 10 tys. osób.

