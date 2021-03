Syn Janusza Korwin-Mikkego w szpitalu. Jest chory na COVID-19

Syn Janusza Korwin-Mikkego jest zakażony koronawirusem. 50-letni Krzysztof, który przebywa w szpitalu z powodu COVID-19, jest chory na astmę. Nie wiadomo, w jakim jest stanie.

Syn Janusza Korwin-Mikkego w szpitalu chory na COVID-19. "Histeria z III falą bije rekordy"

"Nie kieruję się prywatą: mój Syn, Krzysztof (50 l., astma) leży w szpitalu na CoViD" - napisał Korwin-Mikke na Twitterze. W tym samym wpisie pokazał wykresy dotyczące zachorowań i podkreślił, że "histeria z III falą bije rekordy".

"W końcu 2020 umierało dziennie dwa razy tyle ludzi - i takich ruchów nie robiono" - zaznaczył polityk i do wpisu dołączył link do wystąpienia Krzysztofa Bosaka. - Trzecia fala to hasło medialne. Jeśli mamy w tej chwili zachorowania, które są diagnozowane, to to jest dalszy ciąg tej drugiej fali. Nie rozumiem, dlaczego kreowane jest to hasło medialne "trzeciej fali", chyba po to, by jeszcze bardziej straszyć społeczeństwo - mówił w rozmowie z Polsatem News Bosak.

W środę Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 17 260 nowych zakażeń koronawirusem. To o 1560 więcej niż w środę w poprzednim tygodniu i najwięcej w tym roku. Zmarło 398 chorych.

- Tutaj troszeczkę widzimy jakby stabilizację tych nowych przypadków, dlatego trudno nam w tej chwili powiedzieć, jak ta epidemia w dalszym ciągu się potoczy. Robimy w tej chwili ruchy wyprzedzające, aby w dalszym ciągu kontrolować tę epidemię, myślę tu o łóżkach szpitalnych - powiedział w Polsat News wiceszef MZ Waldemar Kraska.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl