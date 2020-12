- Ponad 50 proc. pracowników Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zgłosiło się do szczepień przeciwko COVID-19. Wyczekiwane szczepionki nie rozwiążą jednak w krótkim czasie problemów szpitali – powiedział PAP dyrektor lecznicy Marcin Jędrychowski.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, największy w Polsce, jako tzw. placówka węzłowa, będzie szczepił nie tylko pracowników medycznych, ale i personel niemedyczny. Jesienią Małopolska stała się polskim epicentrum koronawirusa, a sytuacja w jednostce była na krawędzi wydolności systemu.

Polska Agencja Prasowa podała, że niemal trzy tysiące medyków z krakowskiego szpitala wyraża chęć zaszczepienia się przeciw Covid-19. To niemal połowa personelu medycznego, a jeśli doliczyć kilkaset osób, które nie będą się szczepić, ponieważ przeszły już COVID-19, to możliwe jest uzyskanie odporności populacyjnej na terenie szpitala (ok. 60 proc. odpornych).

Szczepienia przeciw Covid-19 wyzwaniem dla szpitali. "Może być problematyczne"

To jeden z wyższych wskaźników jeśli chodzi o szpitale w Polsce. Niemniej dyrektor placówki wyraził obawy dotyczące szczepionek i nie chodzi o wątpliwy ich skutek, a utrudnienie pracy w dobie masowych szczepień.

- Pierwsze pół roku może być problematyczne. Logistyka tego zadania musi być bardzo odpowiedzialnie zaplanowana. Szczepionka musi być dwukrotnie podana i może, tak jak inne, wywołać objawy niepożądane, np. osłabienie, stan podgorączkowy. Szczepienie w jednym, krótkim czasie wielu pracowników powoduje pewne zagrożenie dla pracy szpitala – powiedział dyrektor Marek Jędrychowski.

Mówiąc o logistyce zadania, dyrektor zwrócił też uwagę m.in. na konieczność przechowywania szczepionek w odpowiedniej temperaturze i na czas od otwarcia preparatu do podania go. - Czekamy na protokół odnośnie warunków przechowywania i podania szczepionki – powiedział.

RadioZET.pl/PAP