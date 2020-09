Szczepionka przeciw koronawirusowi. Od kiedy wybuchła pandemii koronawirusa, w różnych krajach (m.in, w USA i w Niemczech) trwają pracę nad stworzeniem skutecznego preparatu, który chroniłby ludzkość przed zakażeniem.

Kiedy trafi on na rynek? Nie wiadomo, choć są szanse, by stało się to jeszcze w tym roku. Tak zapowiadał przed kilkoma dniami Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Teraz przewidywany termin, w którym szczepionka ma być dostępna na rynku światowym, ale także w Polsce, zdradził minister zdrowia.

- Prace nad szczepionką trwają już od dłuższego czasu, praktycznie od początku pandemii. Jesteśmy z innymi krajami Unii Europejskiej w ścisłej współpracy, została utworzona specjalna grupa zakupowa. Ta grupa zakupowa prowadzi negocjacje z kilkoma dostawcami. Jeden z nich, który jest najbardziej zaawansowany, zadeklarował, że już pod koniec grudnia szczepionka będzie dostępna - powiedział Adam Niedzielski, który był gościem programu "Newsroom" w Wirtualnej Polsce.

Kiedy szczepionka przeciw koronawirusowi? Minister zdrowia odpowiada

- Będziemy mieli dostęp do ilości szczepionek, które zabezpieczą interesy Polski. Jesteśmy krajem, który zajmie pierwszą kolejność w grupie zakupowej. Ma być przygotowane blisko 300 mln szczepionek, a my mamy pierwszeństwo wedle parytetu ludności - podkreślił.

Zapytany przez prowadzącą program Agnieszkę Kopacz o realny termin dostępności szczepionki dla wszystkich Polaków, Niedzielski odpowiedział, że o ile nie pojawią się żadne komplikacje, to szczepionka będzie dostępna w okolicach marca lub kwietnia.

Przypomnijmy, że w piątek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 594 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Poinformowano także o śmierci 10 osób. Ogólnie od początku pandemii zanotowano w naszym kraju 73047 zakażeń oraz 2169 zgonów.

RadioZET.pl/moneyv.wp.pl