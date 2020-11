Rząd przedłużył dziś kluczowe obostrzenia w związku z jesienną falą koronawirusa. Rządzący z oczekiwaniem odliczają tygodnie do zakupu szczepionki przeciw Covid-19. Premier wspominał, że chodzi o produkt firm Pfizer i BioNtech, ale równie skuteczną próbkę w trzeciej fazie testów ogłosiła firma Moderna.

Goszczący dziś na antenie TVP Info wiceminister Kraska wyjaśnił, że pierwszych szczepionek możemy spodziewać się na początku stycznia 2021 roku.

Kiedy pierwsze szczepionki przeciw Covid-19? Wiceminister komentuje

- Mamy informacje od firm farmaceutycznych, że właśnie w styczniu ta szczepionka będzie już dostępna – powiedział wiceszef MZ. Zapewnił, że próbki przeszły długie i żmudne badania, potwierdzające ich skuteczność oraz bezpieczeństwo.

Kraska przypomniał, że UE podpisała już umowy z firmami, które są gotowe na dostarczanie szczepionek. - My chcemy w tym pierwszym rozdaniu zakupić 18 mln szczepionek. Chcemy, by były one dostępne dla całej populacji, więc myślę, że ten termin styczniowy jest jak najbardziej realny, abyśmy zaczęli szczepić populację osób, szczególnie tych najbardziej narażonych – przekazał.

Pierwszy „rzut” szczepionek miałby być przeznaczony dla osób z grupy ryzyka. Już wcześniej premier zapowiadał, że w pierwszej kolejności chodzi o medyków, osoby starsze i służby mundurowe.

Wiceminister podkreślił, że masowe szczepienia są dziś „jedynym sposobem, abyśmy przerwali łańcuch epidemii koronawirusa”. Do tego czasu zalecił utrzymywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek, higienę.

RadioZET.pl/TVP.info