Trzecia fala pandemii COVID-19 w lutym? "Byłaby o wiele gorsza od drugiej"

Trzecia fala koronawirusa, startująca z poziomu ok. 10 tys. zachorowań, byłaby o wiele gorsza od drugiej, która startowała z poziomu ok. 1 tys., a szczyt miała w okolicach 28 tys. - zwrócił uwagę szef MZ Adam Niedzielski. Minister wcześniej napisał, że to zachowanie Polaków w święta i ferie zdecyduje o tym, kiedy nadejdzie kolejna fala COVID-19.