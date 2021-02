Do Zakopanego zjeżdża na najbliższy weekend coraz więcej turystów. Według informacji przekazanych PAP przez hotelarzy wynika, że w stolicy Podhala wszystkie miejsca noclegowe zostały już wyprzedane. Zgodnie z obostrzeniami zajętych może być 50 proc. miejsc w danym obiekcie.

Otwarcie hoteli i stoków przyczyniło się do turystycznego boomu od 12 lutego. Wobec wciąż zamkniętych lokali gastronomicznych wielu turystów postanowiło w ubiegłą sobotę bawić się w terenie, na deptaku Krupówek. Zdjęcia i filmy z szampańskiej zabawy, bez przestrzegania obostrzeń epidemicznych wywołały spore kontrowersje.

Turyści tłumnie zjeżdżają do Zakopanego. Policja nie chce powtórki sprzed tygodnia

Policja przygotowuje się na ponowne oblężenie Zakopanego. Z informacji przekazanych PAP wynika, że mundurowi zrobią wszystko, by nie dopuścić do powtórki. "Spodziewamy się, że w weekend będzie bardzo wielu turystów pod Tatami, ale myślę, że będą to inni turyści niż w ubiegłym tygodniu. Wówczas nastąpił efekt kumulacji wydarzeń, to znaczy poluzowanie obostrzeń w turystyce, skoki narciarskie i walentynki, więc przyjechało do nas wielu imprezowiczów. W ten weekend spodziewamy się turystów, którzy chcą wypoczywać na nartach bądź spędzać czas na tatrzańskich szlakach" – powiedział PAP rzecznik Zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Mundurowi apelują do wszystkich, którzy wybierają się pod Tatry, aby pamiętali o obowiązku noszenia maseczek, zachowania dystansu społecznego i o zakazie grupowania się. Policja, podobnie jak w ubiegłym tygodniu, będzie patrolowała Krupówki.

Z godziny na godzinę "czerwienieje" w piątek mapa korków na "Zakopiance". Po godz. 15 korki tworzyły się już przed Rabką-Zdrój i Nowym Targiem oraz przed samym wjazdem do Zakopanego w Poroninie.

fot. screen Google Street View, stan na godz. 15.10

Informacje o spodziewanej dużej frekwencji turystycznej pod Tatrami potwierdziła prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz. "Frekwencja turystyczna w nadchodzący weekend będzie podobno jak w ubiegłym tygodniu. Hotele mają pełne obłożenie, to znaczy zgodnie z obostrzeniami 50 proc. swoich miejsc. Również na przyszły tydzień zapowiada się wysoka frekwencja turystyczna" – wyjaśniła Wojtowicz i również zaapelowała o przestrzeganie zasad sanitarnych.

RadioZET.pl/PAP