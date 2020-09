Tysiąc zakażeń w Polsce każdego dnia? Szef MZ: trzeba się tego spodziewać

Koronawirus nie daje za wygraną. W weekend odnotowaliśmy w kraju rekordowy od początku epidemii przyrost nowych zakażeń. W sobotę Ministerstwo Zdrowia informowało aż o 1002 nowych przypadkach. I na takie liczby również w kolejnych dniach przygotowuje nas resort Adama Niedzielskiego.

Minister zdrowia zapewnił podczas poniedziałkowego spotkania z mediami w Krakowie, że system ochrony zdrowia jest przygotowany na zwiększoną liczbę zakażeń koronawirusem, bo to – owszem – jest nieuniknione. Jak sam mówił, w najbliższym czasie należy spodziewać się kontynuacji trendu ok. tysiąca nowych zachorowań dziennie.

Obecnie, jeśli chodzi o infrastrukturę szpitalną, to zajęte jest niecałe 2 tys. z ok. 6,5 tys. łóżek i ok. 80 z blisko 400 respiratorów. - Mamy do dyspozycji w tej chwili blisko 6,5 tys. łóżek, ale (…) ta liczba może być bardzo szybko zwiększona do 8 czy 10 tys. – powiedział szef MZ. - Mam nadzieję, że nie będzie się to tak dynamicznie rozwijało, by ta liczba była większa. Nadal głównym przedmiotem monitorowania będzie liczba osób hospitalizowanych i liczba osób, które wymagają wspomagania tlenowego – dodał.

Koronawirus - raport 21 września

Przypomnijmy, że po weekendowych rekordach, w poniedziałek liczba nowych zakażeń spadła, co jednak jest też związane z mniejszą liczbą wykonanych testów. W ciągu ostatniej doby było to tylko nieco ponad 12 tys. testów. W ciągu tygodnia ta liczba przekracza zwykle 20 tys.

Jak wynika z poniedziałkowego raportu resortu zdrowia, ostatniej doby potwierdzono 748 nowych zakażeń, najwięcej w województwach: mazowieckim (120), łódzkim (93), pomorskim (90) i małopolskim (83). Obecnie w związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1979 osób, a pod respiratorem jest 83 chorych.

RadioZET.pl/PAP/MZ