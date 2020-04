Duchowny nazywał epidemię "zapłatą za grzechy". Sam ma koronawirusa

W kijowskiej Ławrze Peczerskiej, czyli jednym z najważniejszych klasztorów prawosławnych, zdiagnozowano ponad 90 przypadków zakażenia wirusem SARS CoV-2. Jak poinformował w poniedziałek mer Kijowa Witalij Kliczko, 63 infekcje wykryto w ławrze w ciągu ostatniej doby.

Tym samym klasztor jest jednym z głównym ognisk koronawirusa na Ukrainie. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin w całym Kijowie potwierdzono 79 zachorowań na Covid-19.

Chcesz być na bieżąco z newsami z Warszawy? Dołącz do naszej grupy na FB

Metropolita Paweł wśród zakażonych koronawirusem

W niedzielę zmarł jeden z zakonników Ławry Peczerskiej. Cierpiał na zapalenie płuc, jednak według cerkwi nie zdiagnozowano u niego zakażenia koronawirusem. W poniedziałek przekazano informację o drugim zgonie w klasztorze.

Miejska komisja ds. sytuacji nadzwyczajnych podjęła decyzję o zamknięciu ławry na kwarantannę. Do klasztoru nikt nie może wejść ani go opuścić. Łącznie zakażonych jest 63 mieszkańców. Wśród nich, według źródeł internetowej gazety "Ukraińska Prawda", jest przełożony ławry, metropolita Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, Paweł. Duchowny przebywa w szpitalu.

Jak przypominają media, klasztor zamknięto już tydzień temu, jednak wciąż mogli przychodzić do niego wierni. Według informacji m.in. ukraińskiej redakcji BBC, w Niedzielę Palmową odbyło się tam święcenie gałązek wierzbowych.

Sam metropolita Paweł nawoływał do ignorowania obostrzeń wprowadzonych przez władze. Apelował, by przychodzić do cerkwi, a na msze przyprowadzać dzieci. Co więcej, duchowny zalecał, aby całować ikony, a epidemię koronawirusa określił "zapłatą za grzechy".

Koronawirus - aktualne dane. Co trzeba wiedzieć?

Koronawirus - najnowsze dane

Koronawirus w Polsce: raport, objawy, epidemia, zalecenia

Koronawirus w Polsce - mapa zachorowań z podziałem na województwa

Podejrzenie koronawirusa - co robić?

Koronawirus - infolinia NFZ

RadioZET.pl/PAP/"Ukraińska Prawda"