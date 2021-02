Koronawirus. Naukowcy potwierdzili 12 wariantów wirusa w Polsce

Koronawirus z RPA to nie jedyna nowa mutacja, która została potwierdzona w Polsce. Według "Medyka Białostockiego" w województwie podlaskim wykryto 12 różnych wariantów Covid-19.

Południowoafrykański wariant koronawirusa, który od grudnia 2020 roku rozprzestrzenia się po całym świecie, został oficjalnie wykryty w Polsce. Pierwszy przypadek zidentyfikowało laboratorium Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przypadek pochodzi z okolic Suwałk - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

12 mutacji koronawirusa w Polsce

Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach realizacji projektu badań nowego szybkiego testu molekularnego SARS-HYB-45 prowadzi analizy sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2. Jak podaje kierownik ośrodka dr hab. Joanna Reszeć, najnowsze wyniki badań okazały się zaskakujące.

''Analizy wariantów mutacji wirusa SARS-CoV-2 wykonane w grupie 69 pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2, pochodzących z różnych części województwa podlaskiego, wykazały znaczny odsetek mutacji badanego wirusa'' - podaje "Medyk Białostocki".

Przeprowadzone analizy wykazały obecność różnych wariantów wirusa SARS-CoV-2, w tym wariantów alertowych, takich jak wariant brytyjski (B.1.1.7), który stwierdzono u 18 osób oraz pierwszy w naszym w kraju, wariant południowoafrykański (B.1.351 ). Łącznie zidentyfikowano 12 różnych wariantów koronawirusa, w tym m.in. pochodzące z Irlandii (B.1.1.74, B.1.1.160), wariant belgijski (B.1.1.221), pochodzenia rosyjskiego (B.1.1.141) oraz nowe, dotychczas nieopisywane warianty.

''Należy podkreślić, że aby oceniać częstość występowania tych wariantów w naszej populacji niezbędne są badania na większej grupie pacjentów'' - czytamy.

Południowoafrykański wariant koronawirusa wykazuje oporność na szczepionki

Południowoafrykański wariant koronawirusa 501.V2 wyróżnia się 20 różnego typu mutacjami, z czego dziewięć doprowadza do zmian sekwencji aminokwasowej w białku S. Znajduje się ono w otoczce tego patogenu i występuje w postaci charakterystycznych kolców. Podejrzewa się, że wariant ten może rozprzestrzeniać się szybciej, niż inne warianty koronawirusa. Jak na razie nie ma jednak danych wskazujących, by był odpowiedzialny za cięższy przebieg choroby lub wyższą śmiertelność. Jednak to, że łatwej się przenosi, może zwiększać liczbę osób z ciężkim przebiegiem Covid-19.

Wariant z RPA zawiera mutację o nazwie E484K, która jest nieco inna od tych, jakie dotąd zidentyfikowano w wielu innych, wciąż wykrywanych wariantach tego patogenu. Najbardziej niepokojące zdaniem ekspertów jest, że patogen ten wykazuje oporność na działania wprowadzonych szczepionek przeciwko Covid-19. Obawy te wiązane są z mutacją E484K, z powodu której może być on gorzej rozpoznawany przez przeciwciała, wywołane użyciem szczepionki.

Z najnowszych badań przeprowadzonych w RPA wynika, że szczepionka Pfizer wykazuje o dwie trzecie mniejszą skuteczność wobec wariantu 501.V2 (pisze o tym najnowsze wydanie ''New England Journal of Medicine''). Z kolei wcześniejsze obserwacje wskazywały na mniejszą skuteczność preparatów przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca, Johnson&Johnson oraz Novavax. Eksperci oceniają jednak jako ''nieprawdopodobne'', by stosowane obecnie szczepionki przeciwko Covid-19 były całkowicie bezużyteczne w przypadku wariantu południowoafrykańskiego. Trzeba jednak liczyć się z tym, że w zmaganiach z tym patogenem ich działanie będzie nieco słabsze - sugerowano.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl