Oczekuje się, że "bardzo szybko" na świecie będzie dochodzić do 100 tys. zgonów tygodniowo w związku z Covid-19. W zeszłym tygodniu było ich ponad 93 tys. – powiedział czołowy ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Mike Ryan.

Koronawirus na całym świecie wciąż zbiera śmiertelne żniwo. Według najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, od wybuchu pandemii Covid-19 w 191 krajach świata, zdiagnozowano ponad 95,13 mln przypadków zakażenia koronawirusem. 2 032 787 osób z Covid-19 zmarło.

Według WHO drugi rok pandemii Covid-19 może być trudniejszy niż pierwszy, ze względu na sposób rozprzestrzeniania się koronawirusa, szczególnie na półkuli północnej, gdzie krążą bardziej zakaźne warianty.

47 proc. ofiar śmiertelnych koronawirusa przypada na obie Ameryki. Mike Ryan poinformował w poniedziałek 18 stycznia, że w Europie liczba przypadków zakażenia SARS-CoV-2 i zgonów w związku z Covid-19 stabilizuje się, ale wciąż jest na wysokim poziomie. - Obecnie nasza sytuacja epidemiczna jest dynamiczna i nierówna, a dodatkowo komplikują ją warianty koronawirusa - powiedział dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych na posiedzeniu zarządu tej organizacji.

WHO o szczepieniach na koronawirusa

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus skrytykował egoizm najbogatszych państw, wzywając je do bardziej sprawiedliwej dystrybucji w świecie szczepionek przeciw Covid-19. Dodał, że samolubne podejście może doprowadzić do "moralnej katastrofy".

Tedros skrytykował też podejście firm farmaceutycznych, które zwlekały z przesłaniem do WHO danych na temat badań nad szczepionkami, zamiast tego skupiając się na zapewnieniu akceptacji urzędów w "bogatych krajach, gdzie zyski są największe". - Stoimy w obliczu niebezpieczeństwa, że nawet w sytuacji kiedy szczepionki dają nadzieję niektórym, staną się kolejną cegłą w murze nierówności między światami bogatych i biednych - podkreślił Etiopczyk. W jego ocenie powstały w wyniku takiego nieskoordynowanego podejścia chaos ostatecznie przedłuży tylko pandemię Covid-19.

RadioZET.pl/PAP