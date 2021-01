WHO krytykuje Unię Europejską: "Nacjonalizm szczepionkowy" przedłuży pandemię

WHO skrytykowała Unię Europejską za mechanizm autoryzacji eksportu szczepionek przeciw Covid-19 i ostrzegła, że podobne ograniczenia mogą przedłużyć pandemię koronawirusa. UE uzasadnia swoją decyzję niedoborem szczepionek zamówionych na rynek wewnętrzny Wspólnoty.

Wiceszefowa WHO Mariangela Simao oceniła, że kroki podejmowane przez Unię są "bardzo niepokojącym trendem". Nieco wcześniej szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że wszystkie państwa muszą połączyć siły w walce z pandemią koronawirusa, a "nacjonalizm szczepionkowy" doprowadzi do "przedłużenia procesu" wychodzenia z pandemii.

Występując podczas wirtualnej wersji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Tedros podkreślił, że zachowywanie dla siebie rezerw szczepionki przez zamożne państwa "sprawi, że pandemia będzie się utrzymywać, a wychodzenie z niej będzie się opóźniać". Dodał, że takie postępowanie będzie dowodem na "katastrofalne moralne uchybienie" ze strony krajów bogatych.

Nowy mechanizm autoryzacji eksportu szczepionek

Unia chce wdrożyć tzw. mechanizm autoryzacji eksportu szczepionek, który daje krajom Wspólnoty prawo do zawieszenia prawa producentów do eksportu szczepionek przeciw Covid-19, jeśli nie realizują oni zobowiązań wynikających z kontraktów podpisanych z UE.

Komisja Europejska uzasadnia takie wytyczne tym, że jej priorytetem jest "ochrona i bezpieczeństwo obywateli UE" w sytuacji, gdy problemy z utrzymaniem tempa produkcji przez koncerny farmaceutyczne doprowadziły do niedoborów szczepionek w krajach unijnych.

BBC podaje, że ograniczenie eksportu z UE wpłynie na dostawy szczepionek w około 100 krajach, jednak wiele państw, zwłaszcza ubogich, jest wyłączonych z unijnych restrykcji, podobnie jak międzynarodowy program COVAX, mający zapewnić szczepionki krajom rozwijającym się. Nowe wytyczne UE stanowią też, że firmy zobowiązane kontraktem do dostaw na rynek unijny muszą pozyskać pozwolenia kontrahentów na eksport poza Wspólnotę.

WHO ostrzega jednak, że grupy szczególnie zagrożone Covid-19 lub narażone na zakażenie, jak pracownicy służby zdrowia, powinny być szczepione w pierwszej kolejności na całym świecie, zanim zamożne kraje przystąpią do szczepienia całej populacji. Tedros podkreśla w swych wystąpieniach, że "nacjonalizm szczepionkowy" przedłuży pandemię, a wszystkie państwa powinny przyjąć globalne podejście do walki z Covid-19.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP