Epidemia koronawirusa w Polsce i na świecie znów przyspiesza. Przyczyną kolejnej rosnącej fali infekcji jest zarówno pojawienie się nowych wariantów koronawirusa, jak i fakt, że wielu ludzi "opuściło gardę" i przestało stosować się do nakazów sanitarnych - powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus

- Ponowny wzrost liczby zakażeń jest rozczarowujący, ale nie zaskakujący - stwierdził szef WHO i wezwał rządy państw, by nie znosiły restrykcji mających ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii.

Szef WHO nazwał też "godnym pożałowania" fakt, że pewne zamożne państwa decydują się najpierw szczepić na Covid-19 tę część populacji własnego kraju, które nie należy do żadnej grupy ryzyka, zamiast zagwarantować szczepionki pracownikom służby zdrowia w innych krajach. - Walczymy z globalnym kryzysem, który wymaga globalnej, spójnej i skoordynowanej reakcji - podkreślił.

Tedros Adhanom Ghebreyesus apeluje od dłuższego czasu do zamożnych państw, które zamówiły dostawy szczepionek przekraczające ich obecne potrzeby, by udostępniły jak najszybciej swoje nadwyżki programowi COVAX.

Pandemia skończy się pod koniec 2021 roku?

Dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych Mike Ryan ocenił, że liczenie na to, iż pandemia skończy się pod koniec tego roku jest "przedwczesne i nierealistyczne". Dodał jednak, że eksperci WHO "zaczynają otrzymywać dane, wskazujące na to, że szczepionka wpływa na (rozprzestrzenianie się) wirusa".

