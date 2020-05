Wirus SARS-CoV-2 może stać się endemiczny, tak jak to jest w przypadku wirusa HIV - powiedział w środę ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Mike Ryan podczas wideokonferencji. Co to oznacza? W ocenie Ryana, istnieje ryzyko że koronawirus z którym zmaga się świat może nigdy nie zginąć.