Mateusz Morawiecki w trakcie kampanii przed II turą wyborów prezydenckich mówił, że "koronawirus jest w odwrocie i nie trzeba się go bać". Dwa miesiące później podczas sesji Q&A na Facebooku stwierdził, że ''epidemia nadal jest i jest ona groźna''.

Mateusz Morawiecki został zapytany przez jednego z internautów podczas środowej sesji Q&A (pytań i odpowiedzi) na Facebooku, o to "kiedy skończy się cyrk z maseczkami". Morawiecki przyznał, że noszenie maseczek jest uciążliwe. - Tam gdzie możemy, tam gdzie nie ma dystansu społecznego, tam starajmy się je nosić. Nie jest to idealny sposób, który nas zabezpiecza, ale wirusolodzy mówią, że pomaga, więc starajmy się to stosować - powiedział.

Premier zaapelował, aby nie nazywać noszenia maseczek "cyrkiem", bo, jak mówił, jeżeli jakieś mechanizmy są przez specjalistów polecane, to przez sam fakt, że one są uciążliwe, nie wyciągajmy wniosków, że są niepotrzebne, czy że są czymś śmiesznym.

Epidemia jest i ona jest groźna. Popatrzmy, co się dzieje z powrotem w Hiszpanii. Średnio dziennie znowu umiera tam ponad 70 osób, a liczba zakażeń we Francji i w Hiszpanii to znowu kilka tysięcy dziennie. Naprawdę dmuchajmy zimne MATEUSZ MORAWIECKI

Wesela do 50 osób i nowe obostrzenia? Morawiecki komentuje

Mateusz Morawiecki został też zapytany, czy będą kolejne obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. - Musimy znaleźć złoty środek, najlepsze rozwiązania, które w najmniej uciążliwy sposób będą obciążały społeczeństwo, ale jednocześnie będą najbardziej pomagały przy prewencji wobec koronawirusa - odpowiedział. Mówiąc o zakazach dotyczących organizowania koncertów i imprez masowych premier ocenił, że są one dużym zagrożeniem powodującym "największe ryzyko przenoszenia wirusa". Dlatego zapowiedział, że tego typu wydarzenia będą odmrażane "na samym końcu".

Premier zapytany o obostrzenia dotyczące organizowania wesel przygnał, że nie ma jeszcze decyzji rządu w tej sprawie. Wyjaśnił, że na najbliższym rządowym zespole zarządzania kryzysowego ten temat będzie omawiany. Obiecał, że nie będzie zmian w organizacji wesel "do końca października".

- Ale, czy nie wdrożymy pewnych obostrzeń np. zmniejszenia (liczby uczestników wesel - red.) ze 150 do 100 osób, tego nie mogę dziś obiecać, ponieważ widzimy, że jest to problem - stwierdził Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP