Kraska o zachowaniu Polaków: ”To sprzyja rozprzestrzenianiu się koronawirusa”

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu 24 był pytany o to, czy epidemia koronawirusa wraca do Polski. - Trudno mówić tej chwili, czy to drugi rzut, czy ciągle jesteśmy w pierwszym okresie epidemii koronawirusa - ocenił. Wyjaśnił, że w wakacje ludzie trochę zapomnieli, że koronawirus ciągle jest. A przez to nastąpiło rozprzężenie społeczeństwa.

Wiceszef MZ przypomniał, że ciągle ważne jest częste dezynfekowanie czy mycie rąk, utrzymywanie dystansu między ludźmi, zakładanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych i w komunikacji publicznych.

O tym zapomnieliśmy, a to (nieprzestrzeganie zasad) sprzyja rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nie tylko w kraju, ale i zagranicą

- przypomniał Kraska.

Koronawirus w Polsce. Obostrzenia powrócą?

Wiceminister zdrowia mówił, że w okresie turystycznym ważne jest monitorowanie sytuacji w krajach, w których Polacy odpoczywają. Zapewnił, że MZ monitoruje przebieg epidemii za granicą. - Będziemy podejmowali decyzję zależnie od sytuacji - zapewnił.

Kraska mówiąc o tym, czy warto planować wakacje za granicą i czy możliwe będzie np. wprowadzenie zmian, jeśli chodzi o kwarantannę dla ludzi powracających z jakiegoś konkretnego kraju, powiedział: "Będziemy starali się z dość dużym wyprzedzenie o tym informować". Przywołał sytuację w Wielkiej Brytanii, gdzie - jak stwierdził - z kilkugodzinnym wyprzedzeniem poinformowano o wprowadzeniu kwarantanny dla osób powracających z Hiszpanii.

To zaskoczyło turystów. Chcemy tego uniknąć, dlatego z dużym wyprzedzeniem będziemy te komunikaty podawać

- zapewnił.

Od początku epidemii koronawirusa w Polsce wykryto zakażenie u 43 tys. 904 osób, zmarło 1682 chorych, a wyzdrowiały 33 tys. 43 osoby.

RadioZET.pl/PAP/Polskie Radio24