Wlk. Brytania ma plan wychodzenia z lockdownu. Johnson ogłosił harmonogram

Wielka Brytania. Premier Boris Johnson ogłosił rządowy plan sukcesywnego wychodzenia z lockdownu, spowodowanego pandemią koronawirusa. Znoszenie bądź luzowanie poszczególnych restrykcji będzie się odbywało w odstępach co 5-tygodniowych.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w pierwszym etapie, od 8 marca, wszystkie szkoły w Anglii wrócą do trybu stacjonarnego i dopuszczone zostaną spotkania na otwartym powietrzu z jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego.

W ramach pierwszego etapu, ale od 29 marca, będzie możliwość spotkań na świeżym powietrzu maksymalnie sześciu osób lub członków dwóch gospodarstw domowych. Od tego dnia przestanie obowiązywać nakaz pozostawania w domach z wyjątkiem kilku uzasadnionych powodów.

W ramach drugiego etapu - nie wcześniej niż 12 kwietnia - działalność będą mogły wznowić sklepy sprzedające towary inne niż pierwszej potrzeby, puby i restauracje z serwisem na zewnątrz oraz zwiększone zostaną maksymalne limity spotkań na otwartym powietrzu. Działalność będą mogły też wznowić m.in. siłownie oraz zakłady fryzjerskie.

Kolejny etap - 17 maja - to planowane otwarcie restauracji działających we wnętrzach, a także m.in. powrót kibiców na obiekty sportowe do jednej czwartej pojemności stadionów, ale nie więcej niż 10 000 osób. Na 21 czerwca zaplanowany jest ostatni z czterech etapów przedstawionego przez Johnsona planu wychodzenia z lockdownu w Anglii.

Brytyjski premier zastrzegł jednak, że daty rozpoczęcia wszystkich etapów są warunkowe i podejmując decyzje, nie będzie się kierował zapowiedzianymi datami, ale danymi na temat postępu w walce z epidemią koronawirusa.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Dane o szczepieniach i zakażeniach

Ponad 17,6 mln mieszkańców Wielkiej Brytanii otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 - wynika z oficjalnych danych opublikowanych przez rząd w niedzielę.

Według tych danych w ciągu minionej doby zmarło 215 osób, u których w ostatnich 28 dniach potwierdzono zakażenie koronawirusem. W sobotę informowano o 445 zgonach osób zainfekowanych.

Łącznie w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło 120 580 osób. Siedmiodniowa średnia zgonów na Covid-19 obniżyła się o 27 proc. W niedzielę poinformowano także o 9834 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem. Dzień wcześniej potwierdzono 10 406 infekcji.

RadioZET.pl/PAP/Twitter