Cały świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Obowiązuje zakaz zgromadzeń, również w kościele. Do restrykcji nie zastosował się jeden z włoskich księży. Mimo zakazu odprawił mszę, w której uczestniczyło 15 osób. Interweniowali karabinierzy.

Proboszcz Lino Viola z włoskiego kościoła św. Piotra w Cremonie nie posłuchał zakazów wydanych przez władze w związku z epidemią koronawirusa i w niedzielę odprawił mszę. W nabożeństwie wzięło udział 15 parafian.

O niezgodnym z przepisami incydencie dowiedziała się policja. Gdy żandarmi przybyli na miejsce, próbowali przerwać zgromadzenie i kazali wiernym się rozejść. Ksiądz był jednak nieugięty.

"Nie odbiorę, bo odprawiam mszę"

Żandarmi zwrócili się zatem o pomoc do burmistrza miasta. Jeden z nich podszedł do kapłana z telefonem, jednak ksiądz nie był chętny, by rozmawiać z urzędnikiem.

Przepraszam, ale nie odbiorę. Odpowiem burmistrzowi po mszy

- skwitował. Wszystko widać na nagraniu, jakie opublikował portal La Repubblica.

Duchowny więcej powiedział w rozmowie z włoskimi mediami. Wyjaśnił, że wszyscy z parafianie zachowali społeczny dystans i usiedli 4 metry od siebie. Ostatecznie wierni zostali ukarani przez funkcjonariuszy mandatami w wysokości 270 euro (ok. 1200 zł).

Koronawirus we Włoszech

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 437 osób zakażonych koronawirusem. Łączny bilans zmarłych w ciągu dwóch miesięcy epidemii wzrósł do 25085.

Obecnie zakażonych jest 107 tys. osób; o 10 mniej niż we wtorek.

RadioZET.pl/La Republica/cremonaoggi.it