Wojsko wychodzi na ulice w Polsce. Błaszczak: „Jeden policjant, jeden żołnierz”

Wojsko wychodzi na ulice w Polsce. Żołnierze, głównie żandarmi, będą patrolować ulice wspólnie z policjantami – zapowiedział we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Mateusz Morawiecki pytany o to, jakie służby zostaną oddelegowane do sprawdzania wywiązywania się z zapowiedzianych nowych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa, powiedział, że "przede wszystkim policja, która będzie poświęcała więcej czasu na to, żeby weryfikować, czy poruszamy się zgodnie z zaleceniami, czy dystans jest utrzymywany, czy osoby które idą w parze są rzeczywiście z jednej rodziny".

Tuż po konferencji prasowej premiera, szef MON Mariusz Błaszczak przekazał w komunikacie, że policyjne patrole otrzymają wsparcie żołnierzy Wojska Polskiego.

Jeden policjant, jeden żołnierz, przede wszystkim Żandarmeria Wojskowa

– zapowiedział Mariusz Błaszczak. Przypominał, że ta formuła była dotychczas wykorzystywana np. podczas świąt i wzmożonego ruchu.

Minister podkreślił, że dotychczas żołnierze przede wszystkim wspierali Straż Graniczną, a żandarmi i WOT kontrolowały przestrzeganie kwarantanny; żołnierze WOT dostarczają także żywność osobom starszym.

Nowe obostrzenia w Polsce od 1 kwietnia:

2 metry od drugiej osoby, z wyjątkiem gdy mama lub tato opiekuje się dzieckiem na spacerze, czy opiekujemy się osobą z niepełnosprawnościami

osoby poniżej 18 roku życia będą mogły przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą

limit osób w sklepie do 3 osób na kasę

w weekendy zamknięte wszystkie sklepy budowlane

zamknięte zostaną wypożyczalnie rowerów miejskich

w miejscach pracy musi być zachowany dystans półtora metra i zapewnione środki do dezinfekcji

sklepy spożywcze, drogerie i apteki w godz. 10-12 będą dostępne wyłącznie dla osób powyżej 65 roku życia

limit miejsc dla pasażerów u przewoźników prywatnych, bardziej restrykcyjne kontrole

zamknięte zostaną zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, tatuażu i piercingu

RadioZET.pl/PAP